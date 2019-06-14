2019-06-14T16:22:02+03:00
Общество

В Коми чиновница показала, как надо косить борщевик

Замруководителя Корткеросского района Коми Людмила Нестерова взяла в руки косилку и уничтожила опасное растение
Анастасия МАШКАЛЕВА
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пресс-служба администрации муниципалитета. пресс-служба администрации муниципалитета. Пресс-служба администрации муниципалитетапресс-служба администрации муниципалитета. пресс-служба администрации муниципалитета. Пресс-служба администрации муниципалитета
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Замруководителя Корткеросского района Коми Людмила Нестерова взяла в руки косилку и уничтожила борщевик около детского сада в селе Сторожевск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

- Пока он бурно не зацвел, а заросли уже в рост человека, надо скашивать, где возможно вспахивать. Я лично в Сторожевске выкосила территорию около садика и за клубом. Также призываю всех жителей выйти на борьбу с этим опасным сорняком, организовать субботники, - отметила Людмила Витальевна.

Кстати, 20 июня в Госсовете Коми будут рассматривать «борщевиковый» законопроект. Народные избранники предложили штрафовать за разросшийся сорняк граждан на сумму от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Если правонарушение будет зафиксировано повторно в течение года, то размер штрафа увеличится: до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 600 тысяч для юридических лиц.

Сейчас борщевик растёт в 12 районах Коми, общая площадь его распространения 2,22 тысячи гектаров. Больше всего его в Сыктывдинском и Прилузском районах — более 500 гектаров. А также в Усть-Вымском, Койгородском и Сысольском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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