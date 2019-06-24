Лилия Терлецкая: «Я кайфую от того, чем занимаюсь»

На спортивном горизонте Республики Коми и России засияло новое имя — Лилия Терлецкая. Девушка стремительно и ярко ворвалась в мир бодибилдинга и восхищает зрителя и поклонников победами в категории «фитнес-бикини». О подготовке к выступлениям, о том, как удается совмещать семью и спорт и что нужно для поддержания хорошей формы, Лилия рассказала журналу «КП-Авиа».

ДОСЬЕ

Лилия Терлецкая, 23 года

Родилась в Сыктывкаре, окончила СыктГУ с красным дипломом по специальности «Реклама и связи с общественностью». Продолжает учебу в ВятГУ по двум направлениям. Абсолютная чемпионка Кировской области и Республики Коми, двукратная вице-чемпионка Московской области, вошла в топ-3 турнира Dudushkin Fitness-Family и завоевала вице-чемпионство на Кубке России-2019. Работает референтом по СМИ в пресс-службе Управления вневедомственной охраны по РК. Замужем.

— Лилия, расскажи, когда в тебе проснулась любовь к спорту?

— Это, скорее, не любовь, а амбиция. У меня такой характер, что я во всем хочу видеть результат. За что берусь, мне надо все сделать в лучшем виде и в конце получить удовольствие от проделанной работы. Так и в спорте: я ходила в спортзал с 16 лет. Но меня не устраивало, что ничего не менялось. Поэтому я осознанно пришла к тренеру, который помог мне стать сейчас такой, какая я есть, и я этому очень рада. Мне этот спорт подходит. Я плавала довольно долго, но потом перегорело.

— Сколько уходит времени на тренировки?

— На одну тренировку уходит 1,5-2 часа, занимаюсь четыре раза в неделю. В период сушки (похудение перед соревнованиями с целью истончения подкожно-жировой прослойки для детализированной прорисовки рельефа — Прим.ред.) целый месяц занимаюсь каждый день, плюс кардиотренировки.

— Как ты создаешь настрой перед выступлением?

— Перед стартом я всегда ухожу в себя, мне надо побыть наедине с собой, чтобы ничего не забыть. Хотя обычно все происходит в суматохе. С утра ты встаешь, нужно собраться, накраситься, приехать на место, переодеться. А на сцене ты уже просто выдыхаешь, ты уже выложился полностью и осталось только себя показать.

Мне нравится результат. Смотря на себя в зеркало, я довольна тем, что я вижу в отражении.

— На сцене ты это ты, или же какой-то персонаж?

— Образ создается еще на этапе выбора купальника, охватывает прическу и макияж. Самое главное, воплощение — демонстрация образа через дефиле на сцене. Это не просто вышел и посверкал стразами, это целая концепция. Определенная роль, которая должна соответствовать внутреннему настроению. Нужно выступить так, чтобы тебя запомнили. Один раз ты дерзкая, другой — нежная. Например, это может быть герой из фильма. Последний раз это была яркая и чувственная Джессика Рэббит (мультипликационный персонаж детективных нуар-романов о кролике Роджере, созданных писателем Гэри Вульфом. — Прим.ред.). Самое главное для меня в этом процессе — нравиться себе. И неважно, что думают остальные.

— Год назад ты вышла замуж.

— Да, это была невероятная романтическая история со счастливым финалом. С Матвеем мы начали встречаться примерно за год до свадьбы. Это было сумасшедшее время, отношения — далеки от идеальных. Мы то сходились, то расходились, причем в ссорах виноваты были оба. И когда он ушел служить, мы были не вместе... Но, видимо, звездам виднее, и через пару недель Матвей позвонил, мы снова сошлись. А затем он предложить пожениться, я согласилась, купила билеты в Псков, Матвею дали увольнительную на пару дней, и мы тайно расписались. У меня не было ни платья, ни фаты, но мы были очень счастливы. Даже родители ничего не знали. Мы им позвонили на следующий день и все рассказали. И когда он вернулся из армии, я внутренне ждала, что называется, повторения пройденного, страстей и разборок. Но все обошлось.

Матвею дали увольнительную на пару дней, и мы тайно расписались. У меня не было ни платья, ни фаты, но мы были очень счастливы. Фото предоставлено героем публикации.

— Что же изменилось?

— Мы изменились, стали серьезнее относиться к взаимоотношениям, созрели, наверное. Любовь либо есть, либо нет. Я с удовольствием примерила на себя роль жены. Если раньше это было пришел-ушел, кино-кафе, то есть без обязательств, то сейчас я знаю, что даже будучи безумно уставшей, я должна приготовить горячий ужин любимому мужу, который позже меня приходит с работы — он ждет моей заботы, вкусной еды и выглаженной рубашки. И я это приняла. Так же и он, у каждого есть обязанности, которые обоим в радость. И к детям тоже будем серьезно готовиться. Внутри себя я настраиваюсь на материнство, но боюсь неизвестности. Мне кажется, я буду очень «повернутой» мамашей и при каждом легком чихе ребенка начну вызывать врачей (улыбается).

— Как получилось, что в твоей семье два практикующих спортсмена?

— Матвей до армии тоже принимал участие в соревнованиях по бодибилдингу, сейчас профессионально занимаемся пауэрлифтингом, работает тренером в фитнес-центре. Но мы поняли, по финансовым затратам в семье может быть только один выступающий спортсмен.

— Во сколько обходится подготовка и сам выезд на соревнования?

— Сам абонемент — не очень накладно, дороже стоят услуги тренера. Больше надо вкладывать в выступления, которые проводятся не в Сыктывкаре: билеты — около 10-12 тысяч рублей, проживание 3-5 ночей по две тысячи за ночь, оргвзносы — от тысячи до двух с половиной. Плюс, если сам не умеешь, то надо заказывать прическу и макияж. Я свой образ создаю сама. Но, например, за профессиональный сценический макияж девочки платили от 3 до 8 тысяч рублей. Еще купальник и туфли. В итоге один выезд с нуля обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Сейчас один выезд мне обходится примерно в тысяч 15-20 без питания. А за последнюю осень я выступала пять раз, четыре из которых не здесь. То есть за один сезон уходит примерно 100 тысяч — прямо полноценный семейный отпуск с прямым вылетом.

— Окупают ли себя эти затраты? Что вручают победителям-чемпионам?

— Грамоту и медаль. Могут по плечу дружески похлопать (улыбается). Если будут спонсоры, то могут вручить что-то хорошее из спортивного питания, а не клетчатку и два батончика. На коммерческих турнирах за первое место дают порядка 30 тысяч рублей, но и конкуренция там очень мощная. А так все делается на собственном энтузиазме — тебе надо, ты выступаешь. Помню, моя первая поездка была вся в долг, собирала по копеечке у всех родных, потом по копеечке отдавала. Поездки не окупаются, но душа стремится.

— Спортивное питание, наверно, тоже недешевое удовольствие?

— Спортивных добавок я пью немного. Намного затратнее обходятся качественные продукты. В прошлом году я попробовала новую подводку (Финальная неделя подготовки перед выступлением. — Прим. ред.) — ела исключительно красную рыбу: горбушу, форель, семгу…

— Как ты питаешься обычно, в течение года и перед соревнованиями?

— Как обычный человек, не допуская излишеств. В течение года я не ем пищевой мусор, который портит состояние тела: сосиски-колбасы, полуфабрикаты, мучное, сладкое, фигню всякую типа чебупели и прочее. Ем мясо, рыбу, яйца, все крупы, кроме манки, творог, макароны твердых сортов, которые надо варить минут 10, нечасто — картофель, некоторые консервы, например, тунца, но без масла. Если очень хочется, то раз в неделю в течение часа позволяю себе съесть столько сладкого и вкусняшек, сколько в меня влезет. Но сейчас обычно уже не хочется. Проще запланировать себе это время, например, если на выходных встречаешься с друзьями. Или же могу сама себе запланировать манник, испечь его и съесть. Обязательно надо есть овощи, соль, чтобы не нарушился водно-солевой баланс. Пью витамины, Омега-3, аминокислоты.

Сравнивая фотографии год назад и сейчас, я понимаю, что это вообще разные люди. Я эту мадам вижу впервые, кто она? Фото предоставлено героем публикации.

— За месяц до соревнований начинается сушка.

— Обычно на сушке уменьшается калораж, потихонечку убираешь некоторые продукты — макароны, картофель. Если питаться правильно, то это происходит без особых страданий. Все остальное — мясо, рыба, овощи — все можно. Фрукты раз в день, но не банан, он сладкий. Мужу я готовлю отдельно, потому что даже некоторые блюда мы любим есть по-разному: например, я ем отдельно мясо и рис, он обожает плов, чтобы там были специи. То есть едим одно и то же, но способ приготовления разный.

— У тебя есть рецепт любимого «вредного» блюда?

— Очень люблю блинчики, но пеку их не по классическому рецепту. А просто меняю коровье молоко на растительное, пшеничную муку — на любую другую: ржаную, кукурузную, рисовую. Вместо сахара — сахарозаменитель. Все то же самое, но менее калорийное. И блюдо получается не менее вкусным, и угрызения совести не мучают. Пищевые привычки формируются быстро.

— Что тебя вдохновляет больше всего?

— Ради чего я все это начала и трачу на это деньги, силы, время? Мне нравится результат. Смотря на себя в зеркало, я довольна тем, что я вижу в отражении. Я в прямом смысле слова кайфую от того, что делаю. Выходя на сцену, хочется передать судьям и зрителям все свои позитивные эмоции и невероятную энергетику, которые в этот момент просто льются через край. Я ощущаю каждый свой шаг и про себя думаю: ты к этому стремилась, купальник прекрасный, ты вся ярко сияешь, прическа восхитительная, макияж и улыбка — просто космос!

Я ощущаю каждый свой шаг и про себя думаю: ты к этому стремилась, купальник прекрасный, ты вся ярко сияешь, прическа восхитительная, макияж и улыбка — просто космос! Фото предоставлено героем публикации.

— Как ты этого добилась?

— Разумеется, не пришло само собой. До этих ощущений было два года усиленной подготовки, работы над собой. Сравнивая фотографии год назад и сейчас, я понимаю, что это вообще разные люди. Я эту мадам вижу впервые, кто она? Я была совершенно обычная, с классическими женскими проблемными зонами типа «галифе». Я изменилась не только внешне, но и внутренне. Вместе с фигурой изменился цвет волос, внешность и вкус, образ жизни, отношение к людям и, прежде всего, к себе. Раньше я держалась за человека, а сейчас, если человек будет делать мне больно или плохо, то я просто развернусь и уйду. Как только я начала себя уважать и любить, я поняла, что и мой мужчина тоже поменял ко мне отношение.

— Родители поддерживают твои интересы?

— Сначала нет: во-первых, это трата денег, во-вторых, здоровья. При этом, когда приходишь их навестить, то еду приходится брать с собой, либо говорить заранее, что приготовить. Мама знает, что у меня свое питание, она сразу спрашивает: «Тебе яйца пожарить? Помидоры есть». Я отвечаю: «Давай яйца с помидорами». Поначалу я, конечно, мучилась и чаще приносила с собой. Заваришь дома геркулес, это проще всего, и пошел в гости. А мама до сих пор подтрунивает: «Опять свои опилки принесла». А если не принесу ничего, говорит: «Почему опилки не принесла?». Сейчас уже все в порядке, они меня любят, и я бесконечно признательна моей семье за поддержку.

— Переживают, наверно, во время выступлений?

— Конечно. Перед трансляцией всегда звонят и спрашивают, когда она начнется и где посмотреть? Если первое место займу не я, то подбадривают меня, говорят, что первое место заняла «какая-то непонятная тетя-лошадь» (смеется). Сейчас в Москве были старты, я рассчитывала занять первое место, а меня поставили на третье. Я жутко расстроилась, всем написала, что не стоит меня поздравлять, оставьте меня в покое! Потом пару дней отрефлексировала, отошла немножко. Мама тут как тут: ну все? успокоилась? Все не ной, соберись!

— Младшая сестра хочет пойти по твоим стопам?

— Даше 16 лет. Сестра другая — и по характеру, и по телосложению: она высокая и худая, а я ниже ее и мышечнее. Она еще подросток и не большой любитель телячьих нежностей. Когда прихожу, то тискаю ее, целую. А она мне: отстань, выйди из комнаты. И в шутку называет меня «бройлером».

— А ты ее как?

— А я никак, я ее люблю. Бабушка мне звонит после выступлений, поздравляет и всегда спрашивает, куда я дела внуков? Второй важный вопрос, который ее волнует: ты кушать начала? Ей кажется, что я мало ем. Хотя я ем больше ее раза в три.

— Чем еще увлекаешься, помимо фитнес-бикини?

— Мне очень нравится моя работа, хотя люди вокруг не всегда понимают, чем я собственно занимаюсь. Когда я им говорю, что бодибилдингом, они делают большие глаза и пытаются нащупать мои мышцы. Сложно объяснить порой, особенно старшему поколению, что такое фитнес-бикини, что категорий бодибилдинга много. Люблю читать художественную литературу, причем, не современную, а классику. Обожаю готовить — даже больше вредную еду, чем полезную. Люблю ходить по магазинам и наряжаться.

Когда я им говорю, что бодибилдингом, они делают большие глаза и пытаются нащупать мои мышцы. Фото предоставлено героем публикации.

— Есть страх потерять фигуру?

— Нет, я знаю, как это исправить. И даже если это будут гормональные изменения, надо это понимать и не трескать тоннами шоколад. Опять же я не планирую всю жизнь провести на сцене. Сейчас у меня такой этап, когда мне все это нравится, но через 2-3 года я возможно пойму, что все прошло, и буду заниматься только для себя.

— Существует быстрый способ привести себя в форму?

— Да — простите, не жрать. Но если хочется долговременный результат, то надо менять привычки в питании.

— Когда следующее выступление?

— В сентябре в Европе. Возможно, это будет мой последний старт. Затем я займусь либо семьей, либо карьерой.