Адвокат Вячеслава Гайзера обжаловала приговор

Защита экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, осужденного на 11 лет колонии, обжаловала приговор в Мосгорсуде.

- Сегодня я подала апелляционную жалобу. В нем я прошу отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный по всем пунктам, — сообщила Business FM адвокат Гайзера Дарья Евменина.

Она уточнила, что защита подала пока краткую жалобу. После получения полного текста приговора, изучения его и подачи замечаний на протокол судебных заседаний адвокат планирует подать мотивированное дополнение к апелляционной жалобе.

Евменина рассказала, что накануне навестила своего клиента в СИЗО «Лефортово».

- Настроение у него нормальное, рабочее. Будем бороться дальше, — сказала защитница.

Напомним, 10 июня Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам в колонии строгого режима со штрафом в 160 млн рублей. Его признали виновным в мошенничестве и коррупции в особо крупном размере, а также в получении взятки. При этом судья снял обвинения в организации преступного сообщества.

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