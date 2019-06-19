2019-06-19T09:56:38+03:00
Происшествия

Адвокат Вячеслава Гайзера обжаловала приговор

Защита экс-главы Коми просит оправдать своего клиента по всем пунктам
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото Артем Геодакян/ТАССФото Артем Геодакян/ТАСС
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Защита экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, осужденного на 11 лет колонии, обжаловала приговор в Мосгорсуде.

- Сегодня я подала апелляционную жалобу. В нем я прошу отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный по всем пунктам, — сообщила Business FM адвокат Гайзера Дарья Евменина.

Она уточнила, что защита подала пока краткую жалобу. После получения полного текста приговора, изучения его и подачи замечаний на протокол судебных заседаний адвокат планирует подать мотивированное дополнение к апелляционной жалобе.

Евменина рассказала, что накануне навестила своего клиента в СИЗО «Лефортово».

- Настроение у него нормальное, рабочее. Будем бороться дальше, — сказала защитница.

Напомним, 10 июня Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам в колонии строгого режима со штрафом в 160 млн рублей. Его признали виновным в мошенничестве и коррупции в особо крупном размере, а также в получении взятки. При этом судья снял обвинения в организации преступного сообщества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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