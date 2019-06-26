Треск шифера и черный дым: как в центре Сыктывкара горел Индустриальный колледж

В Сыктывкаре горела кровля Индустриального колледжа. В настоящий момент открытое возгорание удалось локализовать. Мы побывали на месте происшествия я и узнали подробности.

Местный житель, который живет напротив здания колледжа, рассказал, что около 14:00 услышал треск. Выглянув в окно, он увидел полыхающую крышу. Сыктывкарец сразу позвонил в «112». Переполошенные горожане выскочили на улице и увидели зрелище, достойное триллера: огонь охватил всю кровлю.

Местные жители испугались пожараФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

По словам директора Индустриального колледжа Сергея Филиппова,предварительная причина пожара — загорание на чердаке здания над учебными мастерскими.

За работой пожарных наблюдали сотник сыктывкарцевФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Повреждена крыша. Ее нужно полностью восстанавливать. По поводу оборудования, которое находится в мастерских, сказать сложно. Как только пожарные впустят нас внутрь здания, мы сможем оценить ущерб, причиненный пожаром. Надеемся, что все нормально, - отметил Сергей Васильевич.

По словам диретора колледжа крышу восстановят к 1 сентябряФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В учебных мастерских никого не было, так как учебный процесс там уже завершился. Вообще, на момент возгорания в здание колледжа находилось около 100 человек. Когда сработала сигнализация, все сотрудники и студенты эвакуировались.

за пожаром наблюдало сотни человекФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Надеюсь, что до 1 сентября крышу восстановим. Впереди два месяца, будем работать. К тому же, на этой неделе заканчивается учебный процесс, в пятницу — последний учебный день, - подытожил директор колледжа

Пожар станет главной темой обсуждения жителей близлежащих домовФото: Наталия БЕШКАРЕВА

К 14:50 пожар в Сыктывкарском индустриальном колледже локализован. Очевидцы могли наблюдать клубы дыма, которые поднимались над крышей и редкие языки пламени. Как отмечают люди, сначала загорелась правая часть здания, затем пламя перекинулось на соседний корпус.

Во время тушения пожара дороги были перекрытыФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Около 15:00 огнеборцы стали перебирать крышу, локализуя очаги возгорания между шифером и досками. Куски жести и шифера летели вниз, один из них даже разбил окно одного из кабинетов на первом этаже.

Огнеборцы работали слаженоФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В это время жители близлежащих домов и прохожие наблюдали за работой пожарных и обсуждали детали пожара, наделавшего шума. Клубы черного дыма были видны за несколько километров от источника возгорания.

Огнеборцы были похожи на настоящих супергероевФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- По всей видимости, это короткое возгорание. На чердаке люди никак не могли находиться, вход был закрыт, - отметил один из очевидцев.

За работой огнеборцев наблюдали от мала до великаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Как бы то ни было, выяснением причин огненного происшествия занимаются дознаватели МЧС. В ближайшее время они расскажут, кто виноват в уничтожении крыши Сыктывкарского индустриального колледжа. Всего в тушении пожара было задействовано 35 человек личного состава и 12 единиц техники.

Фото Павла Сидорова

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