Путин может не стыдиться: одна просьба из потерянной записки все-таки исполнена

История с утерянной запиской, о которой президент России рассказал на Прямой линии 20 июня, произошла в Сыктывкаре 9 лет назад. Тогда во время визита Владимира Путина в столицу Республики Коми ему передали бумажку, в которой содержались просьбы от двух женщин. Супруг одной из них Елены Щербины - Владимир поделился с "Комсомольской правдой в Коми" деталями той запомнившейся президенту встречи.

Напомним, что Путин впервые рассказал о записке во время последней Прямой линии. Он признался, что ему до сих пор стыдно за то, что помощники потеряли ту самую бумажку, переданную женщиной, которая даже упала перед ним на колени. Глава государства не смог вспомнить регион, где это произошло, но журналистам удалось узнать подробности.

Это случилось 28 сентября 2010 года, когда Владимир Путин посетил Сыктывкар с рабочим визитом. В тот день он проводил совещание в правительстве Коми, а прилегающую к зданию Стефановскую площадь милиция на это время перекрыла. Елена Щербина, которая сейчас является членом Общественной палаты региона, в тот день с самого утра ждала президента на площади.

Как рассказал ее муж Владимир Щербина, общественница рассчитывала передать просьбу о выдачи земли многодетным семьям:

- Елена целый день провела на площади в надежде встретиться с Путиным. Там она за оцеплением познакомилась с женщиной Валентиной, сын которой был осужден. Их, так скажем, сблизила общая цель. Их не пропускали на площадь, тогда они решили написать одинаковые записки со своими просьбами. Дабы, кто первый дойдет до Путина, тот первый ее передаст.

Елена пыталась пройти к президенту, была в 15 метрах от него, но подойти не смогла. А Валентина закричала, вырвалась из оцепления и побежала. Ее пытались остановить. Но Владимир Владимирович сказал, чтобы ее пропустили.

- Решился ли тот вопрос, который супруга пыталась донести до президента?

- Самое странное, что мы тогда решили, что записка была передана и дошла до него. Буквально через три месяца он по центральному телевидению заявил во всеуслышание - дайте земли многодетным. Я сам лично слышал. И еще сказал Елене, вот видишь, записка дошла.

- Известно ли, выполнил Путин просьбу другой женщины?

- В тот день Елена обменялась телефонами с Валентиной, но после этого ни разу с ней больше не общалась и не встречалась. Возможно, что той пожилой женщины, которая передала записку, уже в живых и нет. С того времени уже много раз у всех поменялись телефоны. Так что ничего не известно ни о ее судьбе, но о той просьбе. Только сама Валентина могла бы это рассказать.

ДОСЛОВНО

Сайт kp.ru писал, что ответил Путин на вопрос во время прямой линии: «Уважаемый Владимир Владимирович, вам иногда бывает стыдно? И за что?»

- Это такой нешуточный вопрос. И говорить об этом на многомиллионную аудиторию не так просто. Конечно, да, как любому, надеюсь, человеку нормальному. Я уже публично как-то воспроизводил эту ситуацию. Честно говоря, мне даже сложно сейчас об этом говорить. Тем не менее. Это было в начале 2000-х годов, я много передвигался, много ездил, страна была в очень сложном положении. И куда-то мы прилетели, в какой-то регион, уже конец рабочего дня. Где-то уже к ночи. Темно. Это было осенью. Слякоть, грязь. И куда-то я перебирался, шел по этой слякоти к машине. И вдруг появилась женщина такого уже преклонного возраста. Что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени. Отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам. Ее потеряли. Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно. Поэтому все, что до меня доходит, в руки попадает, я все стараюсь отработать по полной. Вы знаете, не всегда можно решить вопросы. Некоторые есть нерешаемые. Я почти уверен, даже наверняка, что там было. Теперь. Прочитав уже десятки таких записок. Наверняка что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или еще что-нибудь в этом роде. Но дело не в этом. Дело в том, что ее потеряли.