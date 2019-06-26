Жители Объячево подкармливают осиротевшего лисенка

В Объячево Прилузского района Коми местные жители прикормили двух лисят. Малыши каждую ночь приходили к придорожному кафе за вкусностями. На днях одного из дружелюбных зверьков сбила машина. Теперь его осиротевший брат выходит к людям один. Об этом порталу «Комсомольская правда в Коми» рассказал сыктывкарец Александр Попов, который узнал эту историю от местных жителей.

- Был в Объячево проездом. Местные рассказали, что всю зиму лисята приходили к придорожному кафе вдвоем за едой. Они буквально выросли на глазах жителей села, - рассказывает Александр.

В ночь с 23 на 24 июня один лисенок попал под колеса проезжающего мимо авто. Теперь его брат, оставшийся в живых, приходит к придорожному кафе по ночам один. Местные продолжают подкармливать животное. Они говорят, что особенно лисенок любит сосиски и курицу.

По словам сотрудника института биологии КНЦ Уро РАН Андрея Королева, лисы не боятся человека, потому что их высшая нервная система устроена лабильно, то есть подвижно, по отношению к человеку. К тому же лисы, как правило, живут в обжитых местах, где поблизости много людей и машин.

- Люди, которые впервые увидели лису в черте населенного пункта, спешат угостить дикого зверя. Однако рыжую хищницу не стоит подкармливать, но и запугивать или отгонять тоже не надо. Лучшая тактика – пройти мимо, - рассказал ученый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/716764" frameborder="0"></iframe> Лисенок у придорожного кафе в Объячево_ 24.05.2019 Видео Александр Попов.

Фото Александра Попова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сыктывкарской Орбите сняли на видео смелых лисят

Беспечные зверьки не заметили, как видеооператор осторожно подошел к ним поближе, и резвились без оглядки. Очень милое видео на сайте (подробности).