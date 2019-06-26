2019-06-26T12:32:34+03:00
Общество

Жители Объячево подкармливают осиротевшего лисенка

На днях его брата сбила машина
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Александра ПоповаФото Александра Попова
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В Объячево Прилузского района Коми местные жители прикормили двух лисят. Малыши каждую ночь приходили к придорожному кафе за вкусностями. На днях одного из дружелюбных зверьков сбила машина. Теперь его осиротевший брат выходит к людям один. Об этом порталу «Комсомольская правда в Коми» рассказал сыктывкарец Александр Попов, который узнал эту историю от местных жителей.

- Был в Объячево проездом. Местные рассказали, что всю зиму лисята приходили к придорожному кафе вдвоем за едой. Они буквально выросли на глазах жителей села, - рассказывает Александр.

В ночь с 23 на 24 июня один лисенок попал под колеса проезжающего мимо авто. Теперь его брат, оставшийся в живых, приходит к придорожному кафе по ночам один. Местные продолжают подкармливать животное. Они говорят, что особенно лисенок любит сосиски и курицу.

По словам сотрудника института биологии КНЦ Уро РАН Андрея Королева, лисы не боятся человека, потому что их высшая нервная система устроена лабильно, то есть подвижно, по отношению к человеку. К тому же лисы, как правило, живут в обжитых местах, где поблизости много людей и машин.

- Люди, которые впервые увидели лису в черте населенного пункта, спешат угостить дикого зверя. Однако рыжую хищницу не стоит подкармливать, но и запугивать или отгонять тоже не надо. Лучшая тактика – пройти мимо, - рассказал ученый.

Лисенок у придорожного кафе в Объячево_ 24.05.2019 Видео Александр Попов.

Фото Александра Попова

Фото Александра Попова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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