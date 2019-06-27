Глава Коми Сергей Гапликов вместе с другими главами регионов укладывал асфальт в Подмосковье

25 российских губернаторов, в том числе глава Коми, укладывали асфальт в подмосковном Солнечногорске. Первые лица регионов примерили на себя рабочую форму, чтобы изучить особенности строительства дороги, пишут СМИ.

Почти треть российских губернаторов приняли участие в реальном строительстве трассы перед заседанием Госсовета РФ о развитие сети автомобильных дорог. Как пишет издание «Клуб регионов», сначала губернаторам рассказали, как проектировалось полотно. Затем высоких чиновников разделили на четыре команды, каждая из них получила свой фронт работ.

Так, за качество участка отвечал губернатор Тамбовской области Александр Никитин, щебень подсыпали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и тюменский губернатор Александр Моор. За рулем асфальтоукладчика удалось посидеть главе ХМАО Наталье Комаровой. Главе Коми Сергею Гапликову доверили лопату. Губернаторы трудились около часа.

Многие из губернаторов делились впечатлениями от командной работы. Например, глава республики Бурятия Алексей Цыденов рассказал, что это был полезный опыт, который позволяет на деле понять, как определить качественный и некачественный асфальт, хорошо его уложили или нет, - сообщает РИА Восток Медиа.

«Новые известия» добавляют, что работа проходила в вечернее время, чтобы не осложнять ее жарой. Также в отличии от настоящих дорожных рабочих, у губернаторов была ваза с фруктами и питьевая вода.

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