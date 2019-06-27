Не прошедший аттестацию на пост ректора УГТУ Дмитрий Беляев: «Продолжаем работать дальше»

Аттестационная комиссия Министерства науки и высшего образования России не аттестовала Дмитрия Беляева на пост ректора УГТУ, о чем врио сообщил на своем телеграмм-канале. 26 июня на ученом совете он озвучил это решение коллективу вуза.

- Я зачитал решение аттестационной комиссии, выполнив процедурную функцию. С уважением отношусь к этому решению Но в то же время учредитель не разорвал трудовые отношения, я продолжаю руководить вузом. Решение комиссии на данном этапе не принесет изменений в работе УГТУ, в частности, моей трудовой деятельности в университете. В общем, продолжаем сплоченно работать дальше, - прокомментировал «Комсомольской правде в Коми» Дмитрий Анатольевич.

Кстати, в соцсетях распространяют открытое письмо министру науки и высшего образования РФ в поддержку врио УГТУ от работников вуза и студентов:

- Считаем своим долгом высказаться в поддержку врио ректора нашего университета и просим допустить его до выборов ректора вместе с другими кандидатами на эту должность. Беляев успешно руководит нашим коллективом с 1 ноября 2018 года. У нас есть возможность сравнить, что изменилось в университете в лучшую сторону за период его работы. Беляев - руководитель, который строит диалог с людьми независимо от их должности, статуса, положения, проявляет уважительное человеческое отношение к работникам и студентам, слышит и реагирует на их жалобы и предложения, - говорится в письме. Полную версию можно прочитать вот тут.

Вообще, решение аттестационной комиссии вызвало огромное удивление. Дмитрий Беляев, который казался единственным реальным кандидатом на этот пост, аттестацию не прошел. Зато ее прошли два других кандидата - заместитель генерального директора по науке АО «Гипрогазцентр» Руслан Агиней и директор Воркутинского филиала УГТУ Иван Курт.

Отметим, что дату проведения конференции по выборам ректора УГТУ в ближайшее время должен назначить ученый совет вуза.

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