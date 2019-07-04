Найди три минуты и запиши ролик о своем деле

Вот уже несколько лет, как вы целиком и полностью погружены в развитие своего дела? Или только делаете первые шаги в сфере предпринимательства? Возможно, вы боец-одиночка или выбираете работать в команде с другом или семьей. Или убеждены, что главное – спокойно заниматься делом, а пиариться ни к чему. Каким бы предпринимателем вы ни были, мы уверены, что пройденный вами путь уже заслуживает уважения. И, вполне возможно, достоин обрести учеников, которые воспользуются вашими советами. Потому что конкурс «Бизнесмен из народа» - прежде всего о тех, кто уже рискнул и ведет свое дело.

- Конкурс ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. Но для участия в конкурсе не имеет значения, в какой сфере действует ваше коммерческое предприятие — в сельском хозяйстве, строительстве, торговле или в секторе услуг. Важно, показать, какими мерами поддержки вы воспользовались, кто помогал вам на пути становления и развития бизнеса, - подчеркивает куратор конкурса Алиса Козлова.

Чтобы принять участие в конкурсе «Бизнесмен из народа», достаточно записать короткий видеоролик. Годится любая запись - пусть это будет даже любительский ролик, снятый на телефон. Главное, чтобы в видеопрезентации вы поделитесь тем, как создавали свою организацию — кто и как помог, какими вариантами государственной поддержки удалось воспользоваться. Продолжительность видео – не больше трех минут. Расскажите, с чего начинался ваш бизнес: от идеи и регистрации до развития и расширения, если это произошло. Заявите о себе на всю республику!

Ваши видеовизитки в течение всего лета будут размещаться на сайте www.komi.kp.ru, а рассказы о героях проекта опубликованы на страницах «Комсомолки». А осенью жители Коми, оценивая ваши видеорассказы, голосованием сами определят, кто достоин звания «Бизнесмен из народа». Портреты участников конкурса и рассказы об их бизнесе составят фотовыставку, которая будет размещена в многолюдных местах Сыктывкара.

Важно!

До 5 сентября – прием видео от предпринимателей. Ждем ваши «визитные карточки» на ящике kp@kpkomi.ru или в сообщениях группы vk.com/kp_komi.

С 9 по 29 сентября – общенародное голосование за участников на www.komi.kp.ru

2 октября – подведение итогов конкурса «Бизнесмен из народа».

Журналисты готовы ответить на вопросы по телефону 8-922-27-73-629.