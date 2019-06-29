В Коми 22-летний учитель истории создал музей советской мототехники

В лесном поселке Усть-Лопью, который находится в Прилузском райне Коми, в начале июля откроется музей мототехники. Его создатель — 22-летний учитель истории Никита Шурмин — отреставрировал более 15 образцов советской техники. Каждую модель он разбирал до болтиков и собирал заново так, чтобы бесхозная железяка превратилась в действующий мотоцикл. О том, как возникла идея создать музей, и что в нем увидят посетители, Никита Шурмин рассказал порталу «Комсомольская правда в Коми».

С детства Никита пропадал в гараже, где возился с машинами, мотоциклами и даже тракторами. Но вот уже пять лет, как он занимается восстановлением старой советской мототехники: мопедов, мотоциклов, мотороллеров. Никита по образованию учитель истории, а вот в механике он самоучка. Всю техническую премудрость постигал по книжкам: изучал специальную литературу, читал статьи в интернете.

В коллекции Никиты 15 экспонатов

- Однажды пришел на пункт сдачи металлолома и увидел мопед «Рига-13», от которого хозяин решил избавиться. Мне захотелось вернуть ему первоначальный вид. Привез домой, отреставрировал, покрасил, и мопед стал выглядеть, как заводской. Это был первый экспонат в моей коллекции, - вспоминает Никита.

В среднем, на реставрацию мотоцикла у него уходит от одного месяца до полугода. Сложность работы зависит от модели мотоцикла.

Никита занимается реставрацией мотоцикла «К-750М» 1968 года. На нынешний момент, он является самым старшим в нашей коллекции, так как ему уже 51 год. Он, как и его старшие братья «М-72» и «К-750», сохранил немецкие корни от своего отца «BMW-R71».

- Самый важный для меня экспонат в коллекции - это «Иж Планета-3», так как достался мне от прадедушки. Не менее любимый «Ява» - мотоцикл отца, на котором он гонял в молодости. В принципе, все мотоциклы мне дороги, - рассказывает молодой мастер.

На фото - мотоцикл Минск 3.112 1990 года выпуска

Если на некоторые из мотоциклов можно без труда приобрести оригинальные запчасти, то на другие днем с огнем не сыщешь. Поэтому парню приходится спрашивать их по гаражам и искать в интернете, пока он не найдет нужный образец. Иногда за доставку деталей приходится платить в несколько раз больше, чем за саму необходимую запчасть.

Мотороллер «Электрон» 1975 года выпуска до реставрации

Со временем интересных образцов, которые реставрировал умелый парень, становилось все больше: сейчас их больше 30-ти. Некоторые он находил среди металлолома, другие отдавали люди, в гаражах которых мотоциклы лежали без надобности много лет. Никита решил, что мото-наследие советской эпохи не должно пылиться в гараже и задумал на общественных началах открыть мотомузей.

В этом году Никита защитил диплом учителя истории, но еще во время учебы он вместе со своей девушкой Валентиной Морозовой создал и защитил проект мотомузея на форуме «Инновтика: Крохаль». Пара выиграла грант в 50 тысяч на реализацию проекта. Это стало толчком к его воплощению.

На фото отреставрированный «Иж-Планета Спорт» 1975 года выпуска

- В современной России нет серийного производства мотоциклов, как это было в Советском Союзе. Так что мотоциклы стали частицей истории. Хочется, чтобы современное поколение прикоснулось к прошлому, воплощенному в советских мопедах, - рассказывает Никита.

«Карпаты-2» 1988 года выпуска встречает свою «старшую сестру» «Верховину 6» 1977 года выпуска

С экспонатами можно будет сфотографироваться, а вот катание на них будет под запретом, ведь ездить на советских мотоциклах умеет не каждый. Кстати, Никита не планирует продавать отреставрированные мотоциклы, ведь главная цель проекта - показать историю техники, а не получить выгоду. Кстати, плату за вход он брать тоже не планирует.

Музей откроется в поселке Усть-Лопью в начале июля в помещениях Дома культуры поселка Усть-Лопью, где разместятся все отреставрированные экспонаты. Возле каждого экспоната разместят табличку с краткой информацией о мотоцикле: его технических характеристиках, годе выпуска и истории. А автор-реставратор Никита Шурмин обещает, что всем посетителям будет подробно рассказывать о каждой модели.

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