В Коми 22-летний учитель истории создал музей советской мототехники
В лесном поселке Усть-Лопью, который находится в Прилузском райне Коми, в начале июля откроется музей мототехники. Его создатель — 22-летний учитель истории Никита Шурмин — отреставрировал более 15 образцов советской техники. Каждую модель он разбирал до болтиков и собирал заново так, чтобы бесхозная железяка превратилась в действующий мотоцикл. О том, как возникла идея создать музей, и что в нем увидят посетители, Никита Шурмин рассказал порталу «Комсомольская правда в Коми».
С детства Никита пропадал в гараже, где возился с машинами, мотоциклами и даже тракторами. Но вот уже пять лет, как он занимается восстановлением старой советской мототехники: мопедов, мотоциклов, мотороллеров. Никита по образованию учитель истории, а вот в механике он самоучка. Всю техническую премудрость постигал по книжкам: изучал специальную литературу, читал статьи в интернете.
В коллекции Никиты 15 экспонатов
- Однажды пришел на пункт сдачи металлолома и увидел мопед «Рига-13», от которого хозяин решил избавиться. Мне захотелось вернуть ему первоначальный вид. Привез домой, отреставрировал, покрасил, и мопед стал выглядеть, как заводской. Это был первый экспонат в моей коллекции, - вспоминает Никита.
В среднем, на реставрацию мотоцикла у него уходит от одного месяца до полугода. Сложность работы зависит от модели мотоцикла.
Никита занимается реставрацией мотоцикла «К-750М» 1968 года. На нынешний момент, он является самым старшим в нашей коллекции, так как ему уже 51 год. Он, как и его старшие братья «М-72» и «К-750», сохранил немецкие корни от своего отца «BMW-R71».
- Самый важный для меня экспонат в коллекции - это «Иж Планета-3», так как достался мне от прадедушки. Не менее любимый «Ява» - мотоцикл отца, на котором он гонял в молодости. В принципе, все мотоциклы мне дороги, - рассказывает молодой мастер.
На фото - мотоцикл Минск 3.112 1990 года выпуска
Если на некоторые из мотоциклов можно без труда приобрести оригинальные запчасти, то на другие днем с огнем не сыщешь. Поэтому парню приходится спрашивать их по гаражам и искать в интернете, пока он не найдет нужный образец. Иногда за доставку деталей приходится платить в несколько раз больше, чем за саму необходимую запчасть.
Мотороллер «Электрон» 1975 года выпуска до реставрации
Со временем интересных образцов, которые реставрировал умелый парень, становилось все больше: сейчас их больше 30-ти. Некоторые он находил среди металлолома, другие отдавали люди, в гаражах которых мотоциклы лежали без надобности много лет. Никита решил, что мото-наследие советской эпохи не должно пылиться в гараже и задумал на общественных началах открыть мотомузей.
В этом году Никита защитил диплом учителя истории, но еще во время учебы он вместе со своей девушкой Валентиной Морозовой создал и защитил проект мотомузея на форуме «Инновтика: Крохаль». Пара выиграла грант в 50 тысяч на реализацию проекта. Это стало толчком к его воплощению.
На фото отреставрированный «Иж-Планета Спорт» 1975 года выпуска
- В современной России нет серийного производства мотоциклов, как это было в Советском Союзе. Так что мотоциклы стали частицей истории. Хочется, чтобы современное поколение прикоснулось к прошлому, воплощенному в советских мопедах, - рассказывает Никита.
«Карпаты-2» 1988 года выпуска встречает свою «старшую сестру» «Верховину 6» 1977 года выпуска
С экспонатами можно будет сфотографироваться, а вот катание на них будет под запретом, ведь ездить на советских мотоциклах умеет не каждый. Кстати, Никита не планирует продавать отреставрированные мотоциклы, ведь главная цель проекта - показать историю техники, а не получить выгоду. Кстати, плату за вход он брать тоже не планирует.
Музей откроется в поселке Усть-Лопью в начале июля в помещениях Дома культуры поселка Усть-Лопью, где разместятся все отреставрированные экспонаты. Возле каждого экспоната разместят табличку с краткой информацией о мотоцикле: его технических характеристиках, годе выпуска и истории. А автор-реставратор Никита Шурмин обещает, что всем посетителям будет подробно рассказывать о каждой модели.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сыктывкаре на акции «Ночь музеев» можно было встретить настоящего Ван Гога
Если никакой Серега еще не водил вас на выставку полотен великого художника, то все еще можно исправить (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU