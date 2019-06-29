В Москве погиб молодой фольклорист из Усть-Цилемского района

В Москве погиб уроженец Усть-Цилемского района 19-летний Илья Чуркин. В своем юном возрасте он уже был заслуженным деятелем культуры Республики Коми.

Илья Чуркин трагически погиб утром 28 июня. Как рассказали «Комсомольской правде в Коми» близкие парня, он сорвался с 13 этажа общежития учебного заведения, где получал высшее образование. Сейчас родным и близким предстоят хлопоты с транспортировкой тела. Похоронят Илью на следующей неделе в родном селе.

Илья Чуркин родился в селе Замежная, а учился в Московском государственном институте культуры. Молодой человек поступил на факультет государственной культурной политики. Уроженец Коми доучился до третьего курса на кафедре народно-художественной культуры и декоративно-прикладного искусства.

Сейчас идет сбор средств на то, чтобы переправить тело из Москвы в КомиФото: vk.com

Как сообщили в пресс-службе МГИК, Илья много занимался исследовательской работой и собирал лучшие образцы фольклора. Парень мог играть на музыкальных инструментах, петь, охотиться, вязать, мастерить одежду и костюмы, искусно готовить и многое другое. Кроме того, он создал творческий коллектив «Невага».

Каждый год, на праздник Масленицы, Илья заготавливал множество литров теста и готовил из него блины, а затем угощал всех вокруг. Он принимал участие во многих мероприятиях кафедры и вуза, был душой компании. Одним из последних событий, которые прошли под его руководством, стали «горочные гуляния» 22 мая в парке возле Московского государственного института культуры.

Сейчас идет сбор средств на то, чтобы переправить тело из Москвы в КомиФото: vk.com

Чуркин был известен и любим у себя на родине – в Усть-Цилемском районе. Он планировал отучиться в институте и вернуться в Замежную. Это древнее старообрядческое село, жители которого сохраняют старинные традиции. Так, каждый год там проводится праздник «Горка», который практически никогда не обходился без Ильи.

– «Горка» для меня – это что-то неописуемое, очень важное в моей жизни. «Горку» мы водим на Иван-день, так вот так и говорим: «Живем от Ивана до Ивана». Горка прошла – ждем следующую. В 2015 году не получилось у меня приехать на гуляния – так все, для меня это полнейший крах, год коту под хвост, – рассказывал студент.

Сейчас идет сбор средств на то, чтобы переправить тело из Москвы в КомиФото: vk.com

Известный российский этнический певей Александр Маточкин в 2015 году писал о многогранности молодого парня:

- Это редкий человек. Он знает, наверное, все традиционные песни родного края, пробует сказывать былины, умеет делать ложки, грабли, корзины, играет на балалайке, и прочее в таком роде. Илья хорошо знает местное наречие и говорит на нём, плотно общается со старыми людьми и всё запоминает. Поёт Илья и в местном клубе (где работает, продолжая учёбу), и — что особенно ценно — со стариками. В результате его пижемское пение звучит хорошо и естественно. Любо-дорого было его слушать, приятно было с ним попеть. Устную традицию Илья перенимает со звуковых и письменных источников, а также непосредственно из уст окружающих: родных, соседей, односельчан, жителей соседних пижемских деревень, - писал известный сказитель.

Родные и близкие Ильи собирают материальную помощь, чтобы транспортировать тело из Москвы в родное село. Они будут благодарны любой помощи. Сбор по номеру карты Ирины Александровны Крутовой 89104467025 , номер карты 4276380091589676 Сбербанк, а также 4276 3800 8728 4522 Сбербанк Крутов Артём.

Редакция портала «Комсомольская правда в Коми» приносит соболезнования родным и близким погибшего.