Баркемп-2019: как добраться до места проведения форума

Мы уже рассказывали, почему вам стоит посетить баркемп - неформальную конференцию участники которой в свободной форме (лекция, доклад, дискуссия, тренинг, презентация) обсуждают важные гражданские, культурные, экологические и другие темы. Мероприятие пройдет 6-7 июля на базе «Гажа Вöр». Теперь пришло время узнать, как же да нее добраться.

Хорошая новость - утром 6 июля вас будут ждать бесплатные автобусы. Чтобы понять, сколько автобусов должны заказать организаторы, надо хотя бы примерно представлять, количество. Поэтому, если вам нужно место в автобусе, напишите об этом здесь.

Просто напишите +1 или +5 (если хотите ехать компанией). Вас заберут 6 июля у Стефановского собора на улице Свободы и + 2 остановки: на остановке Орбита и в Эжве возле ТЦ «Гостиный двор».

Полный список спикеров, которые расскажут участникам баркемпа о важном, можно увидеть вот ТУТ. Отметим, что баркемп — это бесплатное мероприятие.

Зарегистрироваться на мероприятие можно ТУТ.

Когда: Баркемп-2019 состоится 6-7 июля.

Где: Он пройдет на базе отдыха «Гажа Вöр». Подробнее вот ТУТ.