Речная лента в Сыктывкаре: как превратить полезное мероприятие в проект для галочки

26 июня в редакцию «Комсомольская правда-Коми» пришел пресс-релиз от Министерства природы Коми с новостью о том, что в пригороде Сыктывкара, поселке Краснозатонский, пройдет экологическая акция «Речная лента». Организаторы собирались убрать мусор с берега озера Выль-ты. Радости моей не было предела, ведь, во-первых, я там живу, во-вторых, часто гуляю рядом с рекой и знаю, что мусора там хоть отбавляй.

Занимательный факт – три недели назад я сама организовывала субботник на местной дамбе (теперь этот участок обозначен на картах как Пляжный проезд) – самом популярном месте отдыха у жителей поселка.

9 июня местные жители сами скооперировались на субботник

Тогда на помощь мне пришли не меньше 15 человек. За 1,5 часа мы собрали примерно 20 мешков мусора со всей территории дамбы. Я не успела посчитать, сколько именно мусора мы собрали, так как один из участников приехал на машине и быстро вывозил их к ближайшему бункеру. Кстати о субботнике я сообщила буквально за день в соцсетях и вообще не ожидала, что на него кто-то придет. Но я, слава богу, ошиблась.

В интернете я прочитала, как проходила акция «Речная лента» в прошлые года в Сыктывкаре. В ней участвовали от 100 до 200 человек. «Да такой толпой можно хоть весь берег озера привести в порядок!» - наивно думала я.

Миниприроды обозначило точку сбора в Краснозатонском – улицу Речную. Для не местных объясню, что это примерно центр поселка. Рядом находится частный сектор, жители которого, кстати, месяц назад также проводили у себя субботник, и лесопилка. Там же расположен местный несанкционированный пляж, который и собрались убирать организаторы.

Меня удивило, что для того, чтобы привести в порядок относительно небольшую территорию, необходимы силы волонтеров, представителей министерств и компаний города. (Напомню, на мой субботник пришли максимум 20 человек!) Я позвонила в Министерство, чтобы узнать, кто согласовал такое странное место сбора. Там сослались на администрацию города. Якобы, это они утверждали место. В администрации сказали, что организатор – Министерство. Все вопросы к ним. Классическая «игра в теннис». При этом я предложила Министерству уже на месте создать небольшие отряды, которые бы пошли на разные участки озера. Меня заверили, что я могу прийти на субботник и воплотить свое предложение в жизнь, никто мне этого не запрещает.

"Улов" от 29 июня на дамбеФото: Ольга СОЛОВЕЙ

И все бы хорошо, но 29 июня в редакцию прислали новый релиз от администрации Сыктывкара, в котором говорилось, что акция «Речная лента» в пгт. Краснозатонский будет проходить …на Пляжном проезде. «Стоп. Так куда все-таки приходить местным: на улицу Речную или на Пляжный проезд?» В администрации только развели руками и уведомили, что информацию о месте проведения им передало министерство.

Администрация зовет на Пляжный проезд.

Официальные ответы настолько надоели, что я написала пост в группе поселка в «ВК» с предложением все-таки собраться на улице Речной и выдвинуться в сторону Пляжного проезда. Несколько человек написали мне в личку, что поддерживают предложение и присоединятся.

А Минприроды на улицу Речную.

Наступила суббота, 29 июня. Дождь начал поливать самого утра. Хотелось остаться дома и никуда не ходить. Но желание поговорить с организаторами и прояснить некоторые вопросы пересилило лень.

9:30. Уличная Речная. Организаторы приехали пораньше: растянули баннеры, поставили палатки и проводили регистрацию участников. Каждому выдавали два пакета для раздельного сбора: белый - для пластика и голубой - для всего остального. Ближе к 10 приехал автобус с волонтерами, сотрудники МЧС и еще представители 10 с лишним компаний. Кстати, организаторами акции выступили 16 компаний. 16, Карл! Сегодня в администрации города сообщили, что в акции участвовали более 200 человек! Кстати мэрия сослалась на «Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования».

На Речной собрали более четырех тонн общих отходов и 178 килограммов пластика. Фото - Сергей Фролов.

Кто-то из пришедших сразу ринулся собирать мусор, другие ждали официального открытия. Организаторы с удивлением слушали мой рассказ, что администрация города позвала всех на какой-то мистический Пляжный проезд (никто из организаторов не знал, где это). Якобы место согласовывалось на совещании, где были представители мэрии. Я с призрачной надеждой предложила все-таки собрать волонтеров в небольшую группу и сводить их в самое популярное место отдыха в поселке – на дамбу. Да, субботник мы там уже проводили, но с того времени вода сильно упала и все снова выплыло на поверхность. Организаторы сказали, что с радостью объявят о моем предложении после официального открытия. Прошло 10 минут, все официальные лица сказали свои слова, больше половины участников уже ушли убираться, дождь поливает.

Плюнув на все, я нашла людей, которые писали мне в «ВК». Наша группа из пяти человек выдвинулась на дамбу. Там мы встретили одну единственную женщину, которая рассказала, что она наводит порядок здесь уже с 10 часов. О том, что субботник пройдет на дамбе, она прочитала в Интернете. Также она вспомнила, что сюда приходили еще люди, ждали организаторов и инвентарь. Не дождавшись, просто сфотографировались и ушли.

Спустя час под проливным дождем мы вшестером собрали примерно 10 пакетов с мусором. Волонтеры на улице Речной собрали намного больше. В тот же день все учреждения отписались в группах своих в «ВК» о том, как они помогли матушке-природе.

В итоге мусор собрали все: и те 200, и нас шестеро. Доброе дело сделали все. Это без вопросов. Но почему все нельзя было сделать по уму? Например:

- разделить эти 200 человек на отряды и дать каждому определенный участок озера;

- организаторам согласовать между собой информацию по месту проведения и дополнительно уведомить об этом СМИ;

- проконсультироваться у местных жителей, где лучше проводить субботник. Ведь, давайте признаем, эти же люди здесь и мусорят. Исключением опять же является дамба, куда приезжают из самого Сыктывкара.

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