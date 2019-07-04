2019-07-04T13:54:31+03:00
Общество

Через два дня под Сыктывкаром пройдет главный интеллектуальный форум этого лета: расписание лекций

Рассказываем о мероприятии, которое создано силами общественников и гражданских активистов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: vk.com/syktbarcampФото: vk.com/syktbarcamp
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Через несколько дней под Сыктывкаром пройдет баркемп - неформальная конференция за городом при участии интернет-журнала «7×7». В этом году мероприятие состоится уже в восьмой раз и соберет крутых спикеров из разных уголков страны: они стоят того, чтобы приехать их послушать. Рассказываем о мероприятии, которое создано силами общественников и гражданских активистов.

- В 2019 году мы хотим затронуть одну из важнейших ценностей человека в широком смысле слова — доверие. Сейчас мы живем во время глобального недоверия и закрытости, но хотим видеть друг друга, слышать и понимать. Давайте учиться быть ответственными и доверять вместе с вами, - рассказываю организаторы мероприятия.

На баркемп приедут спикеры, на лекции которых выстраиваются очереди. Это редактор отдела расследований «Медузы» Алексей Ковалев, который расскажет, почему нужно доверять журналистам, сооснователь медиаконсалтинга KFConsulting Илья Клишин расскажет, который чем фейк ньюс отличаются от инфошума. Со всеми спикерами можно познакомиться вот здесь.

Публикуем полную программу баркемпа. В хорошем качестве ее можно скачать вот здесь.

Программа баркемпа

Программа баркемпа

Организаторы рекомендуют сохранять программу в электронном варианте, чтобы была всегда под рукой:

- На базе «Гажа Вöр» практически нет сети, а от печати большого количества программ мы отказались в пользу экологии, - пишут они.

Когда: Баркемп-2019 состоится 6-7 июля, участие бесплатное

Полный список спикеров, которые расскажут участникам баркемпа о важном, можно увидеть вот ТУТ. Отметим, что баркемп — это бесплатное мероприятие.

Зарегистрироваться на мероприятие можно ТУТ.

Узнать, как доехать можно ТУТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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