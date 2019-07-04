Прыжки по пенькам, розжиг костра и сбор бензопилы: в Сыктывкаре определили лучшего лесника

В Сыктывкаре на запасном поле Республиканского стадиона прошел турнир "Лесник-2019". Соревнования по профмастерству объединили 40 лучших представителей благородной профессии. В спор за награды вступили профи лесного дела из Коми, Вологодской, Архангельской и Калиниградской области.

Лесники со знанием дела собирали и разбирали бензопилу. Чувствовалось, что для многих это дело привычное.Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Лесник - конкурс профессионального мастерства работников лесного хозяйства. Участники соревнуются на различных этапах, которые позволяют определить уровень профессионализма участников. Наш конкурс призван выявить лучшего по профессии. Также соревнования выполняют функцию наставничества, поскольку к участию заявилось очень много молодежи, начинающие лесники могут перенять опыт у специалистов со стажем, - разъяснил "КП в Коми" Павел Азаренков, главный судья соревнований.

Павел Азаренков: "Соревнования выполняют функцию наставничества, поскольку к участию заявилось очень много молодежи, начинающие лесники могут перенять опыт у специалистов со стажем"Фото: Алиса КОЗЛОВА

Дистанция включает 12 этапов, на каждом участке лесники выполняют привычную для себя работу: ориентируются в пространстве по картам и компасу, демонстрируют свои физические способности и умение работать с моторными инструментами, тушить пожар и разжигать костер. Лесники со знанием дела собирали и разбирали бензопилы, срезали столбики бензиновыми сучкорезами, уверенно преодолевали препятствия (бегали по бревну и прыгали по пенькам) и смело орудовали пожарным шлангом. Но самое сложное испытание, по признанию многих участников, - это розжиг костра: от участников требовалось зажечь костер так, чтобы пламя подожгло нить, натянутую над ним. У многих на это уходило немало времени, до 15 минут, а ведь в подобного рода соревнованиях каждая секунда на счету.

Лесники обязаны владеть навыками пожаротушенияФото: Алиса КОЗЛОВА

Сборная Коми оказалась самой представительной на стартах. Один из участников соревнований Дмитрий Истремский из Княжпогосткого района рассказал, что привлекло его в профессии лесника.

- Романтика леса, конечно же, а, главное, интерес с работе. Кто-то ходит в офис, а я хожу в лес. Мой рабочий день такой же, как и у всех: с 8 до 17 часов, но за это время я успеваю пройти десятки километров на свежем воздухе, - поделился с "КП в Коми" Дмитрий Истремский.

- Неужели вам не страшно одному в лесу?

- Лесник никогда не работает один. Я патрулируем в лес либо с напарником, либо с целой командой специалистов - у нас с собой есть GPS-навигатор, рации и телефоны. Мы в любой момент можем вызвать пожарную службу или сотрудников полиции, - отметил лесник.

Лесникам приходилось бегать по бревну, прыгать по пенькам и перелезать через препятствия.Фото: Алиса КОЗЛОВА

У каждого участника турнира - своя история выбора профессии, наверняка, у многих есть интересные байки, и, конечно же, у каждого специалиста - свои секреты работы, которыми они поделились сегодня друг с другом.

Соревнования шли весь день. Имена победителей будут определены сегодня вечером.

Конкурс собрал 40 участников из четырех регионов России.Фото: Алиса КОЗЛОВА

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