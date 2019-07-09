Сыктывкарцы недовольны реконструкцией сквера в Строителе: «Деревьев не осталось»

В Сыктывкаре 19 июня начались работы по обустройству парка «Строитель». В тот же день местные жители забили тревогу: деревьев срубили намного больше, чем это требовалось по проекту. Сейчас территория будущего парка похожа на грустную пустыню.

Местные жители с удивлением констатировали, что в парке срубают не только гнилые тополя, но и здоровые березы и ели. «Масштаб поваленных деревьев превосходит по площади запланированную зону на схеме, опубликованную в СМИ», - сообщают люди. Они даже написали обращение в природоохранную прокуратуру, но ответа на сегодняшний день не получили.

Инициативная группа, которая продвигала проект реконструкции в мэрии, тоже удивлена масштабами вырубки:

- О масштабах вырубки на встрече с инициативной группой было сказано, что будет убран сухостой и больные деревья. Сейчас мне объяснили, что при отборе деревьев под спиливание для прокладывания дорожек старались минимизировать ущерб. Но тополя поднимают корнями землю, поэтому сохранить их не получается там, где они попали в зону строительства, - написала член инициативной группы по обустройству парка Светлана Рожкина.

Однако местные жители не могут согласиться с тем, что под топор пошло огромное количество деревьев. Тем более, что многие коренные сыктывкарцы сажали их в этом парке вместе с родителями. Для них сквер — это память, которую уже не вернешь.

Сейчас, по словам местных, в парке продолжаются работы. «В живых» остались примерно 1/3 деревьев. «На многих березах содрана кора, и они тоже, скорее всего, через какое-то время засохнут», - констатируют люди.

Отметим, что завершить работы по обустройству парка планируется к сентябрю этого года. На реконструкцию мэрия выделила 35 млн 500 тыс рублей.

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