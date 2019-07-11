2019-07-11T13:37:51+03:00
Общество

Общество победило: в ухтинском поселке Шудаяг не появится вертолетная площадка

Больше двух лет местные жители выступали против возведения объекта
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
История вокруг строительства вертолетной площадки рядом с Ухтинской городской больницей №1 началась в 2017 годуИстория вокруг строительства вертолетной площадки рядом с Ухтинской городской больницей №1 началась в 2017 годуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В 2017 году жители поселка Шудаяг узнали, что возле Ухтинской городской больницы №1 хотят построить площадку санавиации. И вроде новость хорошая, но ради нового объекта пришлось бы вырубить почти два гектара реликтового соснового бора, вблизи которого находится больница. Шудаягцы всячески объясняли, что место для площадки выбрано неудачное, так как вертолеты будут садиться в опасной близости от стен больницы и ближайших строений.

Но активисты не просто выступили против такого расположения площадки. Но и предложили другие пути решения. Например, реконструировать уже существующую вертолетную площадку, которая находится в 3-х минутах езды от Ухтинской больницы. Минздрав РК настаивал на своем – площадку построить необходимо, так как она позволит сократить время доставки пациента до медучреждения.

Местные жители не хотят жить рядом с таким объектом

Местные жители не хотят жить рядом с таким объектом

Все это время жители Шудаяга не опускали руки: они писали обращения в Президенту РФ, Главе РК, Министру здравоохранения РК.

Но недавно ситуация снова обострилась, так как в сети появился план развития санитарной авиации. В нем было указано, что до 2020 года в поселке Шудаяг все-таки должна появиться новая вертолетная площадка. Однако теперь Минздрав Коми неожиданно поменял свое решение. Они намерены рассмотреть другие варианты для строительства, в число которых не входит поселок Шудаяг. Конкретная площадка под строительство еще не выбрана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Шудаяга против! На что придется пойти ради строительства новой вертолетной площадки в поселке Шудаяг (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
"Война - не игра!" - жители Воркуты комментируют появление детской площадки в стиле милитари
Экс-мэр Сыктывкара Валерий Козлов назначен и.о. представителя Коми в Северо-Западном регионе
В Усть-Куломском районе Коми медведь напал на стадо овец
В Коми собака напала на собственного хозяина
Молодые активисты отремонтировали знак дружбы двух городов «Ухта-Сосногорск»
Министр финансов Коми Галина Рубцова получила портфель вице-премьера
В Воркуте продолжают возрождать скульптуры советских времен
В Мурманской области ищут пропавшего матроса из Коми
В Сыктывкаре в Мичуринском парке появятся мост и габионы
ЛУКОЙЛ-Коми продолжает использования попутного газа
В Сыктывкаре стерли граффити на Стефановской площади
В Усть-Вымском районе из окна выпал ребенок
В Сыктывкарскую колонию строгого режима попытались передать индонезийскую валюту
В Печоре из окна выпала трехлетняя девочка
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень
"Действия Василия Анатольевича неверно квалифицируются," - защитники Гончаренко обжалуют приговор
В Коми предстанет перед судом 67-летний пенсионер, обвиняемый в смертельном ДТП
На неделе Коми вновь накроют дожди
В Ижемском районе бык нападал на людей
У троих жителей Коми украли почти полтора миллиона при покупке снегоходов
Сыктывкарский пловец занял второе место на первенстве Европы
В Сыктывкаре назвали 10 самых опасных участков дорог
В сыктывкарской Сосновой поляне появятся дороги и освещение
Суд не разрешил властям Сыктывкара выселить людей из аварийного жилья
В Троицко-Печорском районе женщина хотела продать дом и лишилась 40 тысяч
В Сыктывкаре на неделю перекрыли улицу Станционную
Первые выходные июля в Коми будут холодными и дождливыми
Экс-руководителю Корткеросского района Василию Гончаренко перенесли оглашение приговора
Пловец из Коми Николай Зуев занял второе место на чемпионате Европы