Общество победило: в ухтинском поселке Шудаяг не появится вертолетная площадка

В 2017 году жители поселка Шудаяг узнали, что возле Ухтинской городской больницы №1 хотят построить площадку санавиации. И вроде новость хорошая, но ради нового объекта пришлось бы вырубить почти два гектара реликтового соснового бора, вблизи которого находится больница. Шудаягцы всячески объясняли, что место для площадки выбрано неудачное, так как вертолеты будут садиться в опасной близости от стен больницы и ближайших строений.

Но активисты не просто выступили против такого расположения площадки. Но и предложили другие пути решения. Например, реконструировать уже существующую вертолетную площадку, которая находится в 3-х минутах езды от Ухтинской больницы. Минздрав РК настаивал на своем – площадку построить необходимо, так как она позволит сократить время доставки пациента до медучреждения.

Местные жители не хотят жить рядом с таким объектом

Все это время жители Шудаяга не опускали руки: они писали обращения в Президенту РФ, Главе РК, Министру здравоохранения РК.

Но недавно ситуация снова обострилась, так как в сети появился план развития санитарной авиации. В нем было указано, что до 2020 года в поселке Шудаяг все-таки должна появиться новая вертолетная площадка. Однако теперь Минздрав Коми неожиданно поменял свое решение. Они намерены рассмотреть другие варианты для строительства, в число которых не входит поселок Шудаяг. Конкретная площадка под строительство еще не выбрана.

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