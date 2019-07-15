2019-07-15T18:27:45+03:00
Общество

"Бродил пять дней, но верил, что найдут", - заблудившийся 72-летний житель Коми рассказал, как выжил в лесу

Пенсионер пил воду из луж и спал под елками
Алиса КОЗЛОВА
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Престарелый грибник плутал по лесу почти 5 суток. Спасатели нашли его в лесной избушке. Фото: www.komiinform.ruПрестарелый грибник плутал по лесу почти 5 суток. Спасатели нашли его в лесной избушке. Фото: www.komiinform.ru
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«Словно черт попутал! Двадцать лет собираю грибы и ягоды в этих местах, и вдруг заблудился», - рассказал «КП в Коми» Виктор Фролов, житель деревни Сельыб Удорского района. Пять суток 72-летний пенсионер плутал по дикому лесу без еды и спичек. И только благодаря спасателям, престарелый грибник вернулся из тайги невредимым.

Ушел на разведку

Семья Фроловых приезжает в деревню Сельыб каждое лето уже три десятка лет. Сами они воркутинцы, но летом обязательно выбираются пожить на берегу Мезени, где останавливаются в родительском доме супруги Виктора Борисовича - Галины Фроловой.

- Нам нравится в деревне, отдыхаем от городской суеты. Здесь воздух чистый, места красивые, а в лесу всегда полно грибов и ягод, - объяснила свое желание проводить лето в глухой деревушке Галина Фролова. Но на прошлой неделе женщина пережила серьезный стресс, когда муж ушел ненадолго в лес и пропал.

Виктор Борисович отправился за грибами ранним утром 7 июля. Ушел налегке, прихватив с собой только нож и берестяной короб, который сплел своими руками. Дедушка даже забыл про самое необходимое - спички. Брать же с собой сотовый телефон вообще не было смысла – в далекой деревне Селькыб связь даже не на каждой улице ловит.

- Я пошел на разведку, проверить свои грибные места. Думал, через час уже вернусь, - вспоминает пенсионер.

Домашние даже не заметили, как глава семьи покинул дом. Жена проснулась почти в 9 утра, и, не найдя мужа дома, просто решила, что тот отправился на рыбалку или в лес.

- Я проверила его рыбацкие снасти — все лежало на месте, а вот короба для грибов и ягод не нашла. Вот и рассудила, что он ушел за грибами, - рассказала «КП в Коми» Галина Фролова.

Когда муж не вернулся и к 15 часам, супруга забеспокоилась. Позвав на помощь еще трех деревенских женщин, Галина Михайловна вместе с ними прошлась по окраине леса. Но первые поиски никаких результатов не принесли. К вечеру стало очевидно: Виктор Борисович заблудился. Его жена обратилась в полицию, а те уже привлекли спасателей. Она с благодарностью вспоминает, что на призыв о помощи откликнулись и многие жители Селькыб.

Фото: www.komiinform.ru

Фото: www.komiinform.ru

Пил воду из луж

Пока Виктора Борисовича искали спасатели и местные волонтеры, он плутал буквально в 20 км от деревни. Вернувшись домой, пенсионер не раз пытался проанализировать, где свернул не туда, какие тропинки перепутал.

- Двадцать лет собираю грибы и ягоды в этих местах и вдруг заблудился. Бродил-бродил пять дней, но верил, что меня обязательно найдут, - с дрожью в голосе рассказал о своих злоключениях Виктор Фролов.

Но пенсионер даже не думал звать на помощь. Честно признался: боялся, что голос сорвет, да и надеялся, что выберется сам. Уже в первый день блужданий, он сильно проголодался. Но нынешним холодным летом лес скуден на дары — ни грибов, ни ягод заплутавший пенсионер не нашел. Чувство голода притуплял только водой из луж. Когда же в лесу его настигла ночь, обессиленный старик забылся глубоким сном под огромной елью.

Четверо суток пенсионер блуждал по лесу, пытаясь найти дорогу в сторону деревни, но безрезультатно. Он выходил на болота, пробирался через лесную чащу, переходил поля. В какой-то момент пришло осознание: «Я хожу кругами!» Словно леший решил поиздеваться над стариком - сбивал его с пути и каждый раз возвращал на одно и то же место.

- Я хорошо ориентируюсь по солнцу, но все это время шли дожди, было пасмурно, поэтому я передвигался по лесу буквально по наитию, - объяснил «КП в Коми» Виктор Борисович.

Три ночи пенсионер ночевал в лесу и при этом не терял надежды, что его найдут. На четвертые сутки он наконец-то набрел на лесную избушку. И хотя в крохотной охотничьей избе не было ни печи, ни еды, старик решил здесь передохнуть. «Хотя бы высплюсь» - подумал уставший грибник, укладываясь на видавшую виды скамью. Виктор Борисович не помнит, как долго он спал, но разбудили его голоса за дверью — это были спасатели.

Фото: www.komiinform.ru

Фото: www.komiinform.ru

Нашли по следу от сапога

Пенсионера искали четыре сотрудника Удорского подразделения «СПАС-Коми», взяв в подмогу собак. Уже в первый день спасатели определили, куда по ошибке свернул дедушка: на дороге они заметили характерные следы от сапог. Фролов ушел в литой резиновой обуви, изготовленной еще в Советском Союзе, и которая в наши дни является большой редкостью. Поиски велись днем, причем спасатели пробирались по лесу пешком, досконально осматривая лесной массив.

На пятые сутки среди деревьев они заметили берестяной короб, брошенный недалеко от лесной избушки. А в самом домике нашли обессиленного пенсионера.

- Не представляю, как он выжил. Это настоящее чудо! Дедушка был покусан комарами, с трудом говорил, но нашел силы улыбнуться спасателям, - прокомментировали спасение Виктора Фролова в «СПАС-Коми».

Потерявшегося грибника ждал шестичасовой пеший путь домой. А в деревне встречать Виктора Борисовича вышли едва ли не все жители Сельыба. Многодневный поход отразился на здоровье старика. Через день после возвращения у пенсионера разболелся желудок, и до сих пор жена откармливает его молочными кашами. Виктор Борисович оправился от стресса, но ходит с трудом - еще в лесу у 72-летнего грибника разболелось колено.

Вспоминая пять страшных дней в лесной чаще, слушая рассказы жены о бессонных ночах и пролитых слезах, Виктор Борисович для себя решил: «Больше я в лес не ходок!»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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