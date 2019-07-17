В Коми завели дело по факту ДТП, в котором погибла годовалая девочка

По факту ДТП в Усть-Куломском районе Коми, в котором погибла годовалая девочка, заведено уголовное дело. Об этом «КП в Коми» сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Известно, что уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека»).

- Назначен ряд экспертиз для выяснения всех обстоятельств произошедшего, - сообщает источник.

Напомним, что смертельное ДТП произошло на 43 километре автодороги Сыктывкар-Троицко-Печорск. Женщина 1984 года рождения за рулем Lada Granta не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина опрокинулась. В ДТП погибла годовалая девочка. Водитель и два ребенка — мальчик 2012 года рождения и девочка 2009 года рождения - получили травмы различной степени тяжести.