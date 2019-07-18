"И треснул мир напополам": жители Усинска делятся в соцсетях фотографиями и видео эпических молний

На днях в Усинске отгремели летние грозы, которые впечатлили жителей северного города красивейшими молниями. В последние дни усинские паблики пестрят фотографиями и видео электрических разрядов в небе над городом.

"И треснул мир напополам," - так прокомментировали огромную молнию, разделившую усинское небо на две части, администратор странички "Usinsk.online" в "Инстаграме".

С пожеланиями добрых снов опубликована вчерашним поздним вечером фотография огромной молнии над девятиэтажкой Усинска. Фото опубликовано в группе "Подслушано Усинск" в соцсети "ВКонтакте".

Фото эпической молнии сопровождает пожелание фотографа: "Сладких снов" Фото: группа "Подслушано Усинск" в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

В этом же паблике выложены видео грозы и сверкающих молний.

Молния в слоу мо.MDK в VK - vk.com/mudakoff MDK в Telegram - https://vk.cc/9reNGD MDK в Twitter - twitter.com/mudakoff Получить инвайт в MDK: https://vk.cc/8A4S9s Больше видосов: https://vk.com/videos-50189302

Стрелы Зевса, причем достаточно мощные, были зафиксированы в усинском поселке Парма. И это был тот редкий случай, когда молнии ударяли примерно в одно и то же место.

В поселке Парма молния ударяла примерно в одно и то же место. Фото: "Подслушано Усинск" в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

И вновь электроразряд над Пармой. Фото:"Подслушано Усинск" в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

Третья молния над Пармой. Фото:"Подслушано Усинск" в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

Словом, жителям Усинска везет с погодой. Зимой горожане с энтузиазмом фиксируют на телефоны северное сияние, а летом - феерические молнии. В редкие дни им выпадает счастье сфотографировать сюжеты жарких солнечных городских улиц.

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