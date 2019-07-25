2019-07-25T10:02:33+03:00
Общество

Спешите на пляж! Лето в Коми погостит до выходных

В воскресенье температура воздуха повсеместно упадет до +10
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
В столице Коми наконец-то пришло лето. Но эта радость будет длиться недолго.В столице Коми наконец-то пришло лето. Но эта радость будет длиться недолго.Фото: Елена ВОРОБЬЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня сыктывкарцы и жители центральных районов республики получили редкую возможность погреться на солнышке. Наконец-то наступила летняя жара. В столице Коми воздух прогреется до +26...+28 С, и такая погода продержится вплоть до субботы.

Потепление почувствовали все жители республики, летнюю погоду в регион принес обширный антициклон. Сегодня и завтра область высокого атмосферного давления будет диктовать погоду на всех территориях Коми. Повсюду прогнозируется теплая и солнечная погода.

Но уже в субботу из-за Урала с северо-восточной стороны теплый фронт начнет вытеснять циклон, образовавшийся над Карским морем. В Коми придет прохладная погода. Уже в 27 июля на севере республики температура понизиться до +10 С, а на юге до +20С. Антициклон принесет дожди, но осадки не будут обильными.

Холодный атмосферный фронт проявит себя во всю силу в воскресенье. В выходной день по всей республике температура понизиться до +10 С, ожидаются дожди и грозы.

Об этом "Комсомолке" сообщили в Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Зачетка": в Сыктывкаре ярко открыли пляжный сезон [фото]

На фестивале были краски холи, слэклайн и турнир по фрисби (подробности)

Все на пляж!

Корреспондент «Комсомолки» сходил на пляж в местечке Кируль и проверил, готов ли он принять сыктывкарцев (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В центре Сыктывкара в ДТП пострадал пятилетний малыш
Стоматологическая клиника выплатила сыктывкарцу миллион рублей
В Коми назначили нового министра экономики
По восстановленному пути через станцию Керки уже проехали пять поездов
Движение поездов через станцию Керки восстановлено
Стало известно расписание авиарейсов в Печору и Инту, организованных в связи с аварией в Керки
В Усть-Куломском районе молния ударила в хлев и убила корову
На месте аварии на станции Керки подняли все вагоны с углем
Виновному в крушении грузового поезда в Керки грозит штраф до 300 тысяч рублей
Следственные органы о смерти депутата Алексея Чупрова: это не убийство
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи со сходом вагонов близ Керки
«Коми энергосбытовая компания» объяснила, почему важно вовремя передавать показания счетчиков.
Найден мертвым депутат Госсовета Коми Алексей Чупров
В Сыктывкаре «Лада» задним ходом сбила 81-летнюю пенсионерку