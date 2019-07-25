Спешите на пляж! Лето в Коми погостит до выходных

Сегодня сыктывкарцы и жители центральных районов республики получили редкую возможность погреться на солнышке. Наконец-то наступила летняя жара. В столице Коми воздух прогреется до +26...+28 С, и такая погода продержится вплоть до субботы.

Потепление почувствовали все жители республики, летнюю погоду в регион принес обширный антициклон. Сегодня и завтра область высокого атмосферного давления будет диктовать погоду на всех территориях Коми. Повсюду прогнозируется теплая и солнечная погода.

Но уже в субботу из-за Урала с северо-восточной стороны теплый фронт начнет вытеснять циклон, образовавшийся над Карским морем. В Коми придет прохладная погода. Уже в 27 июля на севере республики температура понизиться до +10 С, а на юге до +20С. Антициклон принесет дожди, но осадки не будут обильными.

Холодный атмосферный фронт проявит себя во всю силу в воскресенье. В выходной день по всей республике температура понизиться до +10 С, ожидаются дожди и грозы.

Об этом "Комсомолке" сообщили в Коми ЦГМС.

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