Экс-министр спорта Коми Николай Гордеев незаконными командировками нанес ущерб государству на сумму 1 млн рублей

Некогда возглавлявший министерство спорта Николай Гордеев на днях был уволен с должности директора Центра спортивной подготовки сборных команд. Причиной для отставки послужили командировки спортивного функционера за счет ЦСПК. За два два года господин Гордеев выезжал на различные мероприятия 13 раз, один раз даже в Аргентину. Эту информацию «КП в Коми» предоставили в региональной прокуратуре. В надзорном ведомстве уточнили, что оснований для возбуждения уголовного дела в отношении экс-руководителя не имеется.

Сообщение об увольнении Николая Гордеева распространило информагенство «БНКоми». По данным источника агентства, основанием увольнения руководителя госучреждения стали итоги прокурорской проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Надзорное ведомство привлекло специалистов регионального министерства финансов, имущественных и земельных отношений. Проверка показала, что Николай Гордеев, являясь также руководителем и входя в состав нескольких общественных организаций в области спорта, в нарушение закона неоднократно выезжал от имени общественных организаций на различные мероприятия, в том числе за границу. При этом заработная плата директора (премиальные) была сохранена и расходы оплачивались за счет средств ЦСПСК. Известно, что всего с 2017 года по апрель 2019 года по аналогичной схеме Гордеев выезжал в командировки 13 раз. Это является нецелевым и неэффективным использованием бюджетных средств.

Прокуратура Коми установила факты незаконного распоряжения государственным имуществом (Республиканский лыжный стадион в селе Выльгорт), находящимся в оперативном управлении ГАУ РК «ЦСПСК», в результате выгоду получали только коммерческие организации, в том числе принадлежащие знакомым Николая Гордеева.

Всего, по подсчётам Минфина Коми, ущерб учреждению от деятельности Гордеева составил более 1 млн рублей.

На основании проверки прокуратура республики внесла в адрес правительства региона представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

В результате одному из заместителей министра и начальнику отдела Минспорта Коми объявлены выговоры, а Николай Гордеев уволен по ч. 9 ст. 81 Трудового кодекса.

Отметим, что в 2018 году в ЦСПСК был инцидент, когда спортсменам и работникам не выплачивали вовремя заработную плату и не оплачивали служебные командировки, в которые они выезжали за свой счёт. Только после вмешательства в ситуацию и приезда в Сыктывкар президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, из резервного фонда главы Коми было выделено 4 млн рублей для погашения задолженности.

*** Николай Гордеев начал карьеру с преподавателя физвоспитания константиновской школы №3 Ярославской области. Вел уроки физкультуры в печорском речном училище и местной средней школе.

В 1995 году стал начальником управления физической культуры, спорта и туризма администрации Печоры. С 1998 года — начальник отдела министерства физической культуры, спорта и туризма Коми.

С 2000 года — юрисконсульт академии государственной службы и управления при главе Коми.

С 2002 года — заместитель министра физической культуры, спорта и туризма Коми, первый заместитель министра физической культуры, спорта и туризма Коми.

С 2005 года — заместитель руководителя агентства Коми по физической культуре, спорту и туризму.

В июне 2012 года назначен на должность руководителя агентства Коми по физкультуре и спорту. Возглавлял ведомство два с лишним года

В октябре 2014 года назначен директором центра спортивной подготовки сборных команд региона.

Имеет два высших образования: в 1977 году окончил Ярославский государственный педагогический институт имени К.Д.Ушинского по специальности «Физическое воспитание». В 2002 году окончил Коми республиканскую академию госслужбы и управления по специальности «Юриспруденция». Награжден Почетной грамотой Совета Министров Коми АССР, Почетной грамотой Верховного Совета Коми АССР, нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта», медалью «80 лет Госкомспорту», Почетным знаком «За заслуги в развитии Олимпийского движения». В 2007 году присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».