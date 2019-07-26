2019-07-26T16:15:04+03:00
Общество

В Ухте прокуратура обнаружила несанкционированную свалку

Надзорный орган добивается ликвидации гор мусора
Алиса КОЗЛОВА
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Горы строительного мусора заняли территорию РЖД и муниципальный участок.Горы строительного мусора заняли территорию РЖД и муниципальный участок.Фото: Денис ПУНЕГОВ
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В Ухте по улице Транспортной прокуратура обнаружила несанкционированную свалку, горы мусора захватили территорию "РЖД" и муниципальные земли.

Сотрудники надзорного органа обнаружили производственные отходы: обломки кирпичей, шифера, штукатурки, остатки мебели и бытовой техники, пластиковые канистры, мусорные мешки с отходами, резиновые покрышки, бамперы автомобилей, автомобильные запчасти.

Часть несанкционированных отходов расположены на землях Российской Федерации, арендованных ОАО «РЖД», а оставшиеся места несанкционированных отходов размещены на муниципальном земельном участке.

По результатам проверки прокуратура направила в суд заявление с требованием обязать железнодорожную компанию и городские власти очистить территорию от мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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