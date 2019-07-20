2019-07-20T13:58:06+03:00
Общество

В Сыктывкаре прохожие обнаружили труп женщины

Предположительно, она упала с большой высоты
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Тело погибшей лежало головой к подъездуТело погибшей лежало головой к подъездуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Сыктывкаре прохожие ранним утром обнаружили труп женщины на улицы Клары Цеткин. Характер полученных травм заставляет предположить, что горожанка упала с большой высоты, сообщили «КП» на станции скорой помощи столицы Коми.

На станцию скорой помощи 20 июля в 8:50 поступил вызов от прохожего о том, что на улице Клары Цеткин около дома №50 на асфальте лежит 30-летняя женщина. Со слов окружающих, она выпала с балкона.

- Скорая доехала на место происшествия за шесть минут. Врачи констатировали, что женщина получила несовместимые с жизнью травмы и реанимации не подлежала. Телефонограмма, согласно схеме оповещения, была передана в полицию, - сообщили в скорой.

«БНК» добавляет, что на месте работали следователи СУ СК России по Коми. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сосногорске на балконе нашли труп мужчины Подозреваемый в убийстве сообщил обо всем в полицию через других людей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Коми в смертельном ДТП погибла 62-летняя пассажирка
В Эжве горел двухэтажный дом
У двух жителей Коми мошенники украли более полумиллиона рублей
В Сыктывкаре хотели расселить 96 аварийных домов на семь лет позже
Социально-значимые объекты в Коми подключат к высокоскоростному Интернету
Трагедия на железной дороге: 88-летняя бабушка погибла в машине, попавшей под поезд
В Сыктывкаре сотрудник ДПС спас мужчину от самоубийства
В Корткеросском районе смыло Аныбскую переправу
Ситуация в Нившере: вода высокая, но эвакуировать людей не будут
Экс-руководителя «Ухтажилфонда» оставили под стражей до конца сентября
Защита Василия Гончаренко пытается оспорить приговор Сыктывкарского горсуда
В Печоре мужчина угнал автобус, но далеко не уехал
Дождь и жара: какая погода ожидает жителей Коми на следующей неделе
В Сыктывкаре закрывают Национальную библиотеку Коми
В Сыктывкар приезжает японский художник, который пишет комиксы на русском языке
В Усть-Куломском районе введен режим чрезвычайной ситуации
Знаменитый пловец из Коми Александр Сухоруков впервые станет папой