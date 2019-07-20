В Сыктывкаре прохожие обнаружили труп женщины

В Сыктывкаре прохожие ранним утром обнаружили труп женщины на улицы Клары Цеткин. Характер полученных травм заставляет предположить, что горожанка упала с большой высоты, сообщили «КП» на станции скорой помощи столицы Коми.

На станцию скорой помощи 20 июля в 8:50 поступил вызов от прохожего о том, что на улице Клары Цеткин около дома №50 на асфальте лежит 30-летняя женщина. Со слов окружающих, она выпала с балкона.

- Скорая доехала на место происшествия за шесть минут. Врачи констатировали, что женщина получила несовместимые с жизнью травмы и реанимации не подлежала. Телефонограмма, согласно схеме оповещения, была передана в полицию, - сообщили в скорой.

«БНК» добавляет, что на месте работали следователи СУ СК России по Коми. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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