Группы взаимопомощи и дорогие билеты на самолет: как жители Коми решают транспортные проблемы из-за аварии на станции Керки

После аварии на станции Керки Сосногоского района Коми, где 23 вагона с углем сошли с рельсов из-за размыва пути, соцсети полнятся гневными высказывания в адрес ОАО «РЖД». Сорванные планы и квест, как теперь добраться из точки «а» в точку «б», обсуждают в соцсетях.

«Весь график забросок на Приполярный Урал насмарку», - пишут в группе «Полярный Урал». Многие туристы направлялись в горы на поездах, которые временно отменили. Людям пришлось сдать билеты и искать альтернативные варианты передвижения

Из-за аварии активизировались группы взаимопомощи, где попутчики ищут водителей. Билеты на самолет тоже подскочили в цене. «Утром билет на Санкт-Петербург стоил 8 тысяч рублей. Все билеты за день раскупили. К вечеру остались билеты по цене в 26 тысяч рублей», - сообщает Светлана Гладкая, которая думала, как отправить в северную столицу дочь-абитуриентку. Кстати, на время ликвидации ж/д аварии на станции Керки возобновлено авиасообщение Воркута-Сыктывкар

Не все пассажиры ОАО «РЖД» довольны транспортировкой. Мария Хоробрых сообщает, что ей с детьми пришлось целый километр идти по скользкому гравию с тяжелыми чемоданами к автобусу. «Неужели сложно было подогнать автобус к путям?» - пишет девушка.

Другие пассажиры отнеслись к неудобной ситуации с пониманием. «Серое низкое небо, дождь. Весело. Наушники, аудиокнига. Пять часов проходит с момента нашей высадки с поезда. Пять часов по бездорожью, и вот он Ираель. Размещается на местах согласно ранее приобретенным билетам. Еще час суеты. Поезд тронулся.... Все довольно спокойно себя вели, никто не ругался, все четко. Сотрудники РЖД старались, для них ситуация тоже стрессовая», - пишет Мария Дороженко.

Напомним, что ночью 22 июля на участке Кожва – Сосногорск из-за размыва пути произошел сход вагонов в грузовом поезде «Воркута - Череповец». В связи с этим с 22 по 26 июля изменяются маршруты следования ряда пассажирских поездов. Поезда, следующие до Усинска, Воркуты и Лабытнанги, будут следовать до станции Сосногорск. Поезда из Воркуты и Лабытнанги проследуют до станции Печора. По прибытии поездов на станции Сосногорск и Печора поезда будут направлены до станций отправления. Пассажиры, которым необходимо преодолеть барьерное место, воспользуются автобусным сообщением.

Возврат и переоформление проездных документов при отказе от поездки будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов. Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00, также просим следить за объявлениями на вокзалах и остановочных пунктах.

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