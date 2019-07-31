Колония с высокой степенью свободы: в Емве осужденные отбывают срок в условиях повышенной комфортности

Оступился – обычно этим словом пытаются оправдаться люди, оказавшиеся в местах лишения свободы. Звучит, как будто поскользнулся: вышел на скользкую дорожку и не удержал равновесие. Но встать на ноги оказывается не так-то просто, годы неволи деформируют сознание человека: взращивают озлобленность, нежелание работать, а главное – человек отвыкает от свободной жизни. Руку помощи осужденным протянуло государство, стимулируя сидельцев стремиться к смягчению наказания и открывая возможности для заработка. Ради этих целей полгода назад в Емве на базе колонии-поселения №51 был создан исправительный центр для осужденных – своего рода территория свободы и социализации для однажды оступившихся. В рамках пресс-тура корреспондент «КП в Коми» побывала в новом учреждении и удивилась уровню комфорта, созданного для так называемых зэков.

Журналистам в рамках пресс-тура показали исправительный центр в Емве, действующий буквально с ноября прошлого года.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Курорт для осужденных

Как и многие закрытые учреждения, исправцентр расположен на окраине города и спрятан от любопытных глаз за высоким забором. На принадлежность учреждения к пенитенциарной системе прямо указывают камеры наблюдения и люди в форме, которые встретили журналистов на контрольно-пропускном пункте. Однако за глухим ограждением течет достаточно мирная и вполне благополучная жизнь. Здесь не встретишь зэков в наручниках. Все осужденные отбывают срок, а чаще остаток срока, в условиях, которые не укладываются в привычные представления о тюрьме или колонии. Сидельцы проживают не в камерах, не в бараках казарменного типа, а в уютных и чистеньких комнатах, где в свободное от работы время можно посмотреть телевизор или посидеть в интернете.

Осужденным не запрещают пользоваться современными гаджетами и поддерживать связь с родными и друзьями через Интернет и сотовую связь.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Экскурсию по учреждению для журналистов провел начальник изолированного участника, действующего как Исправительный центр Андрей Савенков.

- Долгое время эти здания использовались для обучения сотрудников уголовно-исполнительной системы. Сюда на повышение квалификации приезжали специалисты из различных городов России, - провел экскурс в историю учреждения Андрей Савенков.

Там, где раньше проходили занятия для офицеров ФСИН, теперь действует общежитие, где проживают осужденные. Для сидельцев созданы условия, которые образно можно назвать «санаторно-курортными». Люди проживают в комнатах по три-четыре человека, на каждом этаже есть кухня, туалет и душевая, прачечные со стиральными машинками и комнаты отдыха.

Идеальный порядок на кухне .Фото: Алиса КОЗЛОВА

Общее впечатление - исключительно положительное. Это не колония, это больше похоже на хостел, где по-домашнему уютно и хорошо. Но самое главное – осужденным предоставляют высокую степень свободы. Сидельцы без конвоя ходят на работу, выходят за продуктами в ближайший магазин и за письмами до почты. Неудивительно, что осужденные стремятся вырваться сюда из колоний строгого режима и других уголовно-исправительных учреждений, предполагающих ограничение свободы.

На просторной кухне сидельцы сами готовят себе завтраки, обеды и ужины.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Только для 50 человек

Но счастливый жребий выпадает крайне редко. Исправцентр может принять только 50 человек, тогда как в Коми отбывают наказание 6 тысяч 800 осужденных. На данный момент в центре находятся 42 человека, из них только две женщины, а остальные – мужчины. Двери в «рай для осужденных» открыты для тех, кто мотает срок за преступления легкой и средней степени тяжести. Но есть случаи, когда в исправцентр попадают даже те, кто на воле совершил убийство или торговал наркотиками. О грехах и сроках наказания осужденным напоминают бирки, закрепленные на кроватях.

О грехах и сроках осужденным напоминают только бирки на кроватяхФото: Алиса КОЗЛОВА

- Сроки у всех разные – от 4 месяцев до 7,5 лет. Есть случаи, когда люди сразу же попадают сюда прямо из зала суда – им назначено такое наказание. Но есть и те, кто был переведен в исправцентр из учреждений с более строгим режимом содержания, - уточнил Андрей Савенков.

Сложный многолетний путь, начинавшийся в женской колонии в Микуни, предшествовал переезду в Емву для Татьяны Хрущевой. Отбывая срок за рецидив, она на себе испытала тяготы неволи в микуньской колонии общего режима и была рада переводу в колонию-поселения в Жешарте. Татьяна уже отсидела полсрока, оставшиеся 2,1 года ей заменили работами в исправцентре. Осужденная находится в Евме меньше месяца, и пока еще не трудоустроена, поэтому целыми днями общается с родными и друзьями в социальных сетях. Большим событием за годы в неволе стал выход на свободу.

Татьяна Хрущева почти три года находилась в колонии, остаток срока она будет отбывать в Емве на исправительных работах.Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Я три года провела в изоляции, оказавшись в исправцентре, даже опешила, от свободы голова закружилась, - поделилась впечатлениями Татьяна Хрущева и отметила, что условия в исправцентре лучше, чем в колонии. - Одно дело жить в большом помещении, где стоит 30 или даже 40 кроватей, а другое дело – в уютной комнате с одной соседкой. В колонии общего режима не было кухни, а здесь я на свой вкус готовлю завтрак, обед и ужин. Мне нравится психологическая обстановка в центре, все относятся друг другу по-дружески.

Право на труд

Пока Татьяна не вышла на работу, но ее временный отпуск продлиться недолго. Все осужденные обязаны работать – это основное условие пребывания в исправцентре. С каждым сидельцем заключается трудовой договор, предполагающий полный соцпакет. В случае заболевания, осужденные смогут выйти на оплачиваемый больничный. Но пока на здоровье никто не жаловался.

Андрей Савенков руководит центромФото: Алиса КОЗЛОВА

Сидельцы задействованы на лесопереработке, в системе ЖКХ и сфере услуг.

Работодатели охотно принимают на работу осужденных. Это самые дисциплинированные сотрудники – они не опаздывают и не прогуливают, никогда не придут на работу нетрезвыми. Таких высоко ценят. В Емве уже есть случай, когда работодатель предложил сотруднику продлить контракт после его выхода на свободу. Положительный прецедент создан в ООО "ЛесСервисПлюс". В рамках пресс-тура журналистов отвезли на предприятие по лесопереработке. Там в это время трудились 10 осужденных. Ребята работали со знанием дела, четко и слаженно.

Многие осужденные задействованы на переработке лесаФото: Алиса КОЗЛОВА

- У осужденных есть желание обучаться и работать. Они работают стабильно и качественно, готовы выходить сверхурочно, - подчеркнул Антон Щербович.

Заработки осужденных начинаются от 13,5 тысяч рублей (МРОТ по Емве), многие вместе с северными и премиальными зарабатывают до 22 тысяч рублей. Из этих денег у сидельцев ежемесячно вычитывают примерно 800 рублей на услуги ЖКХ, на остальное они покупают продукты и одежду. Также деньги, заработанные честным путем, могут идти на выплату алиментов, погашение назначенных судом штрафов и на кредиты, взятые на воле. Если зарплаты не хватает на питание, государство кормит сидельца за свой счет.

В свободное время обитатели исправцентра могут заниматься спортом, участвуют в самодеятельности. Их даже привлекают к городским праздничным мероприятиям. Сейчас осужденные готовятся выступить на Дне физкультурника в Емве. Так что, условия в исправцентре можно назвать максимально приближенными к реалиям жизни, и отбывающие наказание естественным путем готовятся к выходу на свободу.

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