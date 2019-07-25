2019-07-25T16:22:28+03:00
Общество

В Сыктывкаре назначили нового руководителя Коми научного центра

Место Владимира Володина, который был назначен на эту должность сроком на год, занял Алексей Самарин
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре сменился руководитель КНЦ УрО РАН. Место Владимира Володина, который был назначен на эту должность сроком на год, занял Алексей Самарин.

25 июля истекли полномочия врио директора ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Владимира Володина. Его место приказом Минобрнауки занял временно исполняющий обязанности заместителя председателя по научным вопросам Коми НЦ УрО РАН Алексей Саамарин.

Напомним, сейчас Центр находится в процессе выборов. На должность директора КНЦ УрО РАН выдвинулись Евгений Бойко, руководитель Института физиологии, Владимир Володин, врио директора научного центра, Светлана Дегтева, возглавляющая Институт биологии, Игорь Жеребцов, руководитель института языка, литературы и истории, а также Алексей Москалев, заведующий отделом радиоэкологии Института биологии.

Владимир Володин был исключен из числа кандидатов решением ученого совета Уральского отделения КНЦ. Он пытается в судебном порядке оспорить решение ученого совета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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