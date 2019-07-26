Перерабатывать мусор и не сдаваться: в Сыктывкаре рассказали, как Шиес разбудил экологическое самосознание

В сыктывкарском «Револьт-центре» прошла конференция «Мусор. Проблема 21 века». На встрече, которую организовало общественное движение «Гражданское общество», затронули широкий круг тем - от ситуации на Шиесе до сортировки мусора в Сыктывкаре.

Шиесоградцы

На мероприятие пришли те, кто побывал на станции Шиес, и те, кто только начал интересоваться проблемой строительства самого большого полигона в Европе и мусорной темой. Вначале перед собравшимися выступили активные «шиесоградцы», которые помнят, как начался самый масштабный экологический протест за последние годы в России. Александр Нейман рассказал, что у истоков протеста стояли всего 10 человек. Активист, руководитель Коми региональной общественной организации ветеранов ВМФ Михаил Габов попросил присутствующих не снижать градус протеста, ехать на Шиес, брать с собой друзей и знакомых, уезжать, но снова возвращаться.

Михаил Габов, по его признанию, родился на Шиесе 25 марта, когда туда приехал в первый разФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Экологический мрак

Эколог, представитель Комитета спасения Печоры Александр Сладкоштиев в очередной раз напомнил участникам встречи, чем грозит строительство мусорного полигона на станции Шиес. Если кратко, то отходы, упакованные в пленку, в ближайшие годы станут бомбой замедленного действия: будут уничтожены подземные и поверхностные воды, природу ожидает химическое и бактериологическое загрязнение.

В 2017 году президент России Владимир Путин постановил проводить экологические экспертизы на предпроектной стадии, но на Шиесе это сделано не было. Строители нарушили не только экологические права людей, но и поручение первого лица страны.

Экологи не устают перечислять к катастрофе, к которой может привести строительство полигонаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Выход из ситуации - развитие раздельного сбора и переработки отходов. Активистка Людмила Вишневецкая предложила в Сыктывкаре отказаться от всех праздничных мероприятий, а на освободившиеся средства купить мусороперерабатывающий завод.

Шиес разбудил

Юрист, член общественного движения «Гражданское общество» Людмила Парначева рассказала, что ситуация на Шиесе не уникальна. По всей стране вспыхивают протесты по поводу возведения подобных полигонов - Тимохово, Сопово и так далее. Отличие в том, что они быстро затухают. Жесткое давление властей приводит к тому, что люди боятся защищать свои права. На Шиесе, где градус протеста и не думает снижаться, все пошло не по сценарию. Может быть потому, что полигон затронул интересы не одного, а двух регионов.

Мероприятие затронуло широкий круг темФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Людмила Парначева отметила, что по всей России РСО (раздельный сбор отходов) не в чести. Она посещала разные общественные слушания и задавала чиновникам вопросы, почему в нормативных актах не предусматривается РСО. В ответ она слышала, что местные жители еще не готовы к нему. Но митинг, который прошел в Сыктывкаре в начале лета показал, время для раздельного сбора настало, люди хотят разделять мусор. Вывод - нужно менять территориальную схему размещения отходов, строить мусороперерабатывающие заводы, агитировать людей разделять отходы.

Переработка и только переработка

Начальник отдела по инновационной и патентно-юридической работе Коми НЦ УрО РАН Любовь Печёрская рассказала, как много отходов можно переработать. Например, одна фирма может перерабатывать детские подгузники для производства подобного сырья, вторая - шины для производства обуви и так далее. Она также рассказала, что технология захоронения отходов, представленная на Шиесе, подается как инновационная, но такой не является. Этот способ используется только в странах третьего мира и в колониях.

Эколог Нина Ананина добавила, что предприятиям, которые занимаются переработкой нужны субсидии. Подобная практика уже апробирована в других регионах, но до Коми пока не добралась. Например, в Воронеже предприятиям РСО дают по 500 тысяч рублей. Она отметила, что нужно вносить изменения в территориальную схему размещения отходов, где упоминание о РСО встречается только два раза. Самое главное, раздельный сбор - это не сказка. В Саранске перерабатывают до 80 % отходов, в Перми - 56%, а в Сыктывкаре - не более 1%. Мало кто знает, что в столице Коми существует экологический совет, который заседал всего один раз. Но пришло время собрать чиновников и переработчиков за круглым столом, обсудить проблемы и перспективы РСО в Сыктывкаре.

Информационная война

Завершил конференцию доклад от журналиста Елены Соловьевой, которая с самого начала освещала события на Шиесе. Она представила участникам встречи объемную картину, как развивался протест на всех фронтах, в том числе и на информационном. Особенность Шиеса в том, что практически все информационные бои, благодаря соцсетям и независимым СМИ, были выиграны. Даже черный пиар захлебнулся, а попытки улучшить имидж «Экотехнопарка» не увенчались успехом.

В конце мероприятия активисты просили не снижать градус протеста, забыть фразу «за нас все решили», быть активными, «сдавать (мусор), но не сдаваться».

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