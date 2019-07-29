Остановки, заброшенные дома, серые стены гаражей: воркутинцы выбирают место для граффити

Мэр Воркуты Игорь Гурьев предложил жителям заполярного города выбрать дом или другую общественную территорию, которую местный художник Сергей Волгин раскрасит граффити. До 1 августа в мэрии решат, какие места «столицы мира» расцветят яркими цветами.

Остановки во втором районе, заброшенные дома, серые стены гаражей, вход в тоннель на улице Дончука — эти места в списке территорий, которые бы воркутинцы хотели преобразить. Среди предложений - нарисовать портреты писателей и поэтов на здании библиотеки, раскрасить два глобуса в городском парке, воплотить на фасаде домов фото Юрия Гагарина.

В мэрии обещали изучить все предложенные варианты и дать ответ до 28 июля. Сегодня стало известно, что администрации нужно еще немного времени, чтобы принять решение.

- Предложения по выбору объектов для граффити продлеваю до 1 августа, так как варианты горожан не подходят по разным причинам. Например, остановка на улице Суворова находится на стадии оформления под аренду, а арендатор самостоятельно восстановит ее фасад. Стена спортобъекта на улице Шахтерская Набережная («Родник»), по мнению художника, очень объемная, граффити 3 на 3 метра просто «потеряется» на общем фоне, - объяснил воркутинский градоначальник Игорь Гурьев.

Кстати, Сергей Волгин – тот самый художник, кто расписал забор возле железнодорожной станции. Тогда его работу в социальных сетях хвалили многие воркутинцы.

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Они предлагают вместо гигантских ножниц в руках девочки нарисовать куклу или цветы (подробности).