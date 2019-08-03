Этнографический HORROR

Значительную роль в жизни народа коми всегда играли лица, способные устанавливать контакты с потусторонним миром. Говорят, на Коквицкой горе до сих пор водятся весьма сильные колдуны. Ведь по поверьям, люди, живущие на возвышенности, - ближе к звездам и имееют невероятные таланты и сверхспособности. Для выяснения подробностей о еретничах и тöдысях* коми края на ту самую загадочную гору и отправился корреспондент «КП-Авиа».

*«Еретник, еретнича» – в пер. с коми «колдун, колдунья», «тöдысь» – «знающий, знахарь».

Край легенд и преданий

Коквицкая гора – так местное население называет территорию села Кожмудор в Усть-Вымском районе, к которому прилегает еще 13 деревень. Здесь проживает около тысячи человек. Автобусы из Сыктывкара на гору ходят один раз в неделю, а чтобы добраться до ближайшей больницы в районный центр, село Айкино, зимой жители пользуются ледовой переправой, летом – речным транспортом. Весна и осень – период бездорожья, люди живут словно на острове. Поэтому в межсезонье лучше «не болеть и не умирать». Коквицкая гора хранит много легенд, преданий, а коренное население уверено, что именно в местных лесах потеряна Зарни Ань.

Чревовещательный дух

Однажды на свадьбе сваты спор затеяли, кто сильнее – коквицкие тöдысьяс* или удорские коновалы (так называли знахарей в Удорском районе). И начали силой мериться. Ни с того ни с сего отец невесты, удорский коновал, потерял ориентацию в пространстве, захотел выйти на воздух, да никак дверь найти не мог. Чтобы вывести теперь уже родственника из «затмения» и разрешить конфликт, хозяйка взяла сито и муку перед ним посеяла. По этой белой дорожке отец невесты из комнаты вышел и признал свое поражение.

Необычные явления происходили и на похоронах. У одной женщины после смерти нашли целый туесок с головами засушенных ящериц, а это явный признак оккультизма. Из сушеных ящериц, пауков, жуков, червяков ворожеи делали порошок, который с лакомством передавали жертве. Таким образом в человеке поселялась шева – так коми называли чревовещательный дух, который олицетворял сильную порчу.

Шева, попавшая в организм человека, начинала вести себя крайне буйно, очень любила покушать. Люди верили, что именно шева является причиной эпилептических припадков, головной боли и душевных болезней. Носитель шевы мог говорить разными голосами, требовать еду, отдавать приказы частям своего тела, насылать проклятия и даже предсказывать будущее. Избавиться от такого «подарка» было практически невозможно, шева мучила несчастного, но не давала ему умереть до той поры, пока он не передаст ее другому человеку. Много подобных случаев было в местечке Висервож Корткеросского района (Висер – село Богородск, вож – ответвление; буквально – те, кто живут на развилке от Богородска. – Прим. авт.). Вообще, всех висервожсаясöс (висервожских) считают «тöдысь рöдысь» (из рода знающих, ведающих).

по поверьям, люди, живущие на возвышенности, – ближе к звездам и имеют невероятные таланты и сверхспособности. Фото Николая Туркина.

Шева: «А теперь ешь»!

Жительница деревни Красная Гора Усть-Вымского района Нина Логиновна Туркина после педучилища попала по распределению именно в эти места. Молодая девушка удивилась, что перед едой богородские крестят рот и дуют на питье. Считалось, если кто-то успел подложить шеву, то от таких ритуалов стакан лопнет. Своими глазами Нина Логиновна наблюдала и действия шевы, которая извергала нечленораздельные звуки. На селе говорили, что подкидывает «икотку» заведующий сельпо, подсыпая проклятый порошок в муку. В те времена с работниками расплачивались продуктами, местный еретник своим положением активно пользовался. Ведь если колдун не делает зло, вскоре его сила обернется против него самого.

– На нашей малой родине я о таком не слышала, – говорит Нина Логиновна. – Часто русские, переехавшие в Богородск, скептически относились к проискам еретников. Однажды зав сельпо даже врачу шеву подсунул, когда вызвал на прием. Образованная женщина в порчу не верила, но медицина не помогала победить внезапно напавшую болезнь. Тогда по совету знающих людей доктор пришла к виновнику, в дверь воткнула иголку без ушка, чтоб не вышел, и заставила забрать шеву обратно.

На Коквицкой горе от подобного рода порчи «лечили» молоком с порохом. Отравленный пил убийственную дозу народного коктейля, затем его тошнило, а с нечистотами постепенно выходила и шева. Уже в наше время в Семуково была зафиксирована попытка подкинуть чревовещательного паразита. Женщины пили чай, а одна подружка все предлог находит, то слишком горяч напиток, то расхотелось. Так к стакану и не притронулась, сославшись на то, что позже выпьет. А сама стакан на кухне оставила, откланялась и рано ушла домой. Приятельницы засомневались, изучили стакан и разглядели то ли червя, то ли еще какую-то мелкую букашку. Находку сожгли в печке. На следующий день товарка заболела.

Шуй чунь

Самые отпетые еретники вместо нательного креста носили шуй чунь (палец с руки умершего). Магический артефакт особым образом мумифицировался и представлял собой мощный инструмент колдовства. Казалось бы, это замшелая страшилка, ведь сразу всплывает масса вопросов, как бесовка могла добыть этот палец? У жителей Коквицкой горы есть несколько версий. Во-первых, это могло произойти во время обряда омовения. В гробу руки покойника складывались определенным образом, поэтому отсутствие мизинца могли просто не заметить. Во-вторых, считалось, что ведьма обладает неистовой силой, поэтому могла оторвать палец, когда прощалась с усопшим перед погребением. В-третьих, еретничи могли напустить затмение и сделать свои дела, пока люди находились под гипнозом.

Но все это осталось бы страшной сказкой, если бы не происшествие, свидетели которого до сих пор живы. Однажды две соседки крепко выпивали, одна из них не сдюжила и уснула прямо за столом. Хозяйка стала убирать посуду и краем глаза увидела: что-то выглядывало из-под платья подруги. Женщина пригляделась, это оказался высохший мизинец!

Ведьмы в борьбе за власть и силу считали, что все средства хороши. В это трудно поверить, но даже в церкви они питали свои бесовские способности. Фото Николая Туркина.

Сделка с бесами

Ведьмы в борьбе за власть и силу считали, что все средства хороши. В это трудно поверить, но даже в церкви они питали свои бесовские способности. Для опытных еретников храм – это мощный источник энергии, которая производится большим скоплением людей. Особые обряды позволяют манипулировать этой энергией: в церкви можно лечиться, можно делать несколько видов порчи, можно совершать привороты и отвороты. Иногда колдуньям становилось несладко от священного писания, были случаи, когда представители темных сил бились в припадках во время богослужений. Потом вставали и как ни в чем не бывало шли восвояси.

К Селюковой Серафиме в Березники приходили вправлять кости от всех болезней. Но из традиционной целительницы она странным образом переквалифицировалась. Даже судили ее в советское время за незаконные аборты. Эту медицинскую процедуру Селюков Г тыр (жена Селюкова, так называли ее в деревне) проделывала… веретеном! Естественно, нередки были заражения и даже летальный исход. Страшная расправа настигла Серафиму в старости, говорят, ее мучили галлюцинации, дети держали ее под замком, а умерла она не своей смертью, упала с печки во время очередного припадка.

Но не только из-за трагических обстоятельств всякого рода целителей опасались. Даже если они и лечили людей, все же вступали в сделку с духами. Болезнь, с которой не могла справиться традиционная медицина, часто связывали с происками дьявола, мол, бес внутри сидит и человека мучает. Такого пациента маг «исцелял», отправив «подселенца» к другому грешнику, который дал дьяволу права над собой.

Отказать колдуну в просьбе или не пригласить в гости, значит, навлечь на себя беду, поэтому сельчане старались держать нейтралитет даже с самыми отпетыми ведьмами. Фото Николая Туркина.

Да ну тебя!

Наверно, всему изложенному можно найти рациональное объяснение. Даже наши информанты заключали: «да глупости это всё!» Хотя почти каждый из них предпочел остаться инкогнито, поэтому имена, проживающих ныне на территории упомянутых сел, изменены. Не верят современные образованные люди в колдовство, именно поэтому при входе в дом висит можжевельник, а на похвалу тебе скорее ответят «сир пинь горшень» (щучьи зубы тебе в горло!).