В последнее время мне нравятся нетуристические маршруты. Есть в этих отдаленных местах что-то особенное и даже мистическое. Очевидных достопримечательностей, ради которых обычно отправляются в дорогу ловцы впечатлений, здесь не найти, все только деревянные дома, колодцы, бесконечные луга и реки. Как, например, в деревне Вендинге и поселке Благоево на Удорской земле, куда я отправилась на праздник «Коми книга».

Тэ коми али роч? Ты коми или русская?

Кажется, как это возможно жить в XXI веке так далеко от комфортабельных дорог, транспортных развязок, торговых и развлекательных центров? В то же время жить так близко к природе, к лесу, а главное – к людям. Такой уж уклад в деревне, каждый друг другу родственник, сосед или хотя бы знакомый. Здесь нет случайных людей, даже если тебя, городского, лично не знают, ты обязательно «чей-то», и местные жители наверняка спросят в поисках взаимосвязей: откуда ты, кто твои родители, дедушки-бабушки, тэ коми али роч*?

– А ме кыдъя коми, кыдъя роч, – отвечаю. – Мол, понимать-понимаю, а говорить не могу.

И в этом «кыдъя коми» есть какая-то «половинчатость», несоответствие. Родилась в деревне – живу в городе, родители коми – а я уже русская. И для меня те самые деревни, сёла – как портал в мир предков. Стоишь у журавля-колодца, вокруг трава зеленая-зеленая, и кажется, что сам воздух пропитан запахом клевера. Тонкий момент и атмосфера, когда все располагает к внутренним рассуждениям о самоидентификации. Но комары в этих краях лютые и безжалостные, их сюда как будто по принципу профпригодности отправляют на спецзадания, так что без репеллентов размышлять и любоваться природой вряд ли получится, иначе за красоту приходится платить кровью.

На Удоре, в компании писателей и почитателей коми слова, внутри себя я много думала о том, почему родной язык стал неким «прошлым», которое хотят сохранить, реанимировать или навязать.

Книжный open air

И вот в таком сельском районе, где нет ни одного города, а редкие панельные дома замечены, пожалуй, только в трех населенных пунктах – Благоеве, Кослане и Усогорске. и проходит ежегодный литературный фестиваль «Коми книга». Традиционно праздник разворачивается на Удорской земле, но каждый год меняются локации внутри района. На сей раз чествовали коми литературу в деревне Вендинге и поселке Благоево.

Нет-нет, это не традиционный местный open air с хороводами, народными гуляниями, шашлычком и шанежками. Здесь в центре всего не этнографическая тусовка, а КНИГА и вместе с ней писатель, читатель, родной язык. Поэтому вся творческая программа, развлекательное сопровождение строится вокруг литературной оси.

Каждая деревня гордится своими известными земляками: на подворьях населенных пунктов – авторские фишки-завлекалочки, почти везде квесты по биографиям писателей и их творчеству. Моя внутренняя hand made-богиня не смогла пройти мимо мастер-классов, столько приятных «мулечек» из подручных материалов, всевозможных лоскутков, ниточек и веревочек я еще нигде не встречала.

Тут тебе Дуда (героиня книги Елены Афанасьевой «Дуда платтьöа». – Прим. ред.) и ее ягодные украшения; текстильная птица счастья, если не повезло в лотерее; поясочки, плетеночки; а захочешь, можно вместе с нарядными бабушками прямо на площади шерсть вычесать, ниточку спрясть и пару рядков связать. Для творчества этим людям не нужно крафтовой бумаги, специальных ножниц и других приспособлений, всё рождается из того, что попалось под руку.

Моя внутренняя hand made-богиня не смогла пройти мимо мастер-классов, столько приятных «мулечек» из подручных материалов, всевозможных лоскутков, ниточек и веревочек я еще нигде не встречала.

Рыба – царь, земли Коми государь

На Удоре щедро угощают здешними лакомствами, а особое место на столе отведено речной рыбе. На прошлогодней «Коми книге» народный поэт республики Надежда Мирошниченко сказала «Когда я вижу рыбу, я теряю совесть». Так вот тут ее не просто много, а МНОГО: любых сортов и размеров, разных способов приготовления. На этой рыбе все помешаны, соленую едят на завтрак, обед и ужин.

Эх, знала бы толк в кулинарии, попросила бы рецепт, но, увы, ни таланта гастрономического нет, ни рыбы такой в Сыктывкаре не найти.

На прошлогодней «Коми книге» народный поэт республики Надежда Мирошниченко сказала «Когда я вижу рыбу, я теряю совесть». Так вот тут ее не просто много, а МНОГО!Фото: Екатерина САВЕНКО

Понять деревню – понять себя

Отдельная песня – коми язык. В деревнях на нем думают, говорят, шутят, поют, в общем, его любят. И целый пласт произведений коми литературы написан на родном языке, который мне, человеку, знающему его поверхностно, на уровне бытового понимания, не доступен. Недавно я осознала эту большую печаль. И даже решила начать учить коми. Занятия редкие, интерес вспышками, читать и говорить плохо получается. Но желание взломать культурный код и открыть для себя многообразие всего написанного и сказанного на коми огромное.

На Удоре, в компании писателей и почитателей коми слова, внутри себя я много думала о том, почему родной язык стал неким «прошлым», которое хотят сохранить, реанимировать или навязать. Ведь желание знать его должно быть естественным условием, иначе как понять деревню, свои корни, а значит и себя? Как актуализировать национальный язык в настоящем, чтобы в сознании детей коми стал языком будущего?

Вряд ли национальный язык в глобальном мире – это средство общения и передачи информации, скорее всего это путь самоидентификации, возможность смотреть на мир сквозь иную призму. В детстве мы не задаемся мировоззренческими вопросами, поэтому не знаем, не учим или забываем, а вместе с тем теряем что-то важное. Я эту потерю уже осознала, ведь заново выучить язык совсем другое, нежели иметь по праву рождения. Кстати, мне лингвистических скидок на Удоре не делали, говорили только по-коми, отвечала я, конечно, на русском. Вот и получился мини-интенсив с погружением в культуру и языковую среду.

Традиционно праздник разворачивается на Удорской земле, но каждый год меняются локации внутри района. На сей раз чествовали коми литературу в деревне Вендинге и поселке Благоево.

Такой фестиваль «Коми книга». В каком-то смысле традиционный, в каком-то уникальный. Но в следующем году хочется увидеть больше новых имен в коми литературе, больше смелых экспериментов, дискуссий на тему форматов и смыслов современного творчества. А главное, хочется услышать, увидеть, понять молодого читателя: о чем должны быть произведения, на какой бумаге, под какой обложкой нужно выпускать коми книги, чтобы человек моего возраста пошел в магазины и библиотеки.