Трагедия в детском лагере «Холдоми»: одной из погибших оказалась 11-летняя уроженка Сыктывкара

Жертвой жуткого пожара в детском лагере «Холдоми» Хабаровского края стала уроженка Сыктывкара — 11-летняя София В., сообщает телеканал «Юрган».

София погибла на месте пожара около 3 часов ночи 23 июля. В этот день девочке должно было исполниться 11 лет. Родители Юлия и Дмитрий собирались приехать в лагерь, чтобы отметить с дочкой и ее друзьями этот праздник. София любила танцевать, она была даже членом всероссийской танцевальной организации, занималась гимнастикой, играла на фортепиано.

Как оказалось, родители Софии жили в Сыктывкаре. Всего несколько лет назад они переехали на другой конец страны — в Комсомольск-на-Амуре. Дедушка погибшей девочки работает на сыктывкарском Водоканале. Он выехал в Хабаровский край сразу же после страшной вести. Сейчас коллеги мужчины собирают деньги в помощь семье, потерявшей единственного ребенка.

Обращаемся к друзьям, родным и близким погибшей девочки. Поговорите с нами, напишите, наша электронная почта - kp@kpkomi.ru

Редакция портала «Комсомольская правда в Коми» приносит глубокие соболезнования родным и близким погибших

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