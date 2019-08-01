«Я не хотела умирать!»: сыктывкарский фотограф сняла ролик в поддержку флешмоба против домашнего насилия

В июле активистка Алена Попова и и блогер Александра Митрошина запустили в сети флешмоб, направленный на поддержку закона о домашнем насилии. С того момента в соцсетях стали публиковаться фотографии девушек в гриме, который изображает следы побоев. Все снимки помечены хештегом #ЯНеХотелаУмирать. Акция посвящена женщинам, которых убили в результате домашнего насилия и тем, кто уже отбывает срок за убийство партнера, которое было совершено в рамках самообороны.

К акции присоединился и сыктывкарский фотограф Диана Воевода, которая сняла социальный ролик, посвященный проблеме домашнего насилия, прямо на улицах города. Как рассказала автор видео, она давно хотела снять что-то подобное, но постоянно откладывала задумку.

- Я увидела пост в инстаграме у Александры Мирошеной. Прочитала, что она решила поднять эту проблему и создала флешмоб, ведь каждый день девушки погибают от домашнего насилия, - вспоминает начало задумки фотограф.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/723510" frameborder="0"></iframe> "Я не хотела умирать!" Социальный ролик. Автор: Диана Воевода..! другой источник

В ролике снялись несколько сыктывкарских моделей. Съемки проходили прямо на улицах города. Диана Воевода признается, что ее очень удивила реакция прохожих, которые никак не реагировали на «побитых» девушек.

- Прохожие не обращали никакого внимания на нас, девочки даже специально по отдельности ходили по ТРЦ, но к ним никто не подошел, - подчеркивает автор ролика. - В соцсетях мы собрали множество положительных отзывов, некоторых ролик задел до слез. Но были и отрицательные отклики, якобы, зачем мы лезем туда, куда не надо. Некоторые писали, что девушки сами виноваты в том, что их бьют и убивают, но мы полностью с этим не согласны. Мне кажется, что нашему правительству все равно на проблемы слабых и беззащитных девушек, и они просто не хотят с ними возиться.

Прохожие не замечали девушек с синяками

Одна из героинь видео, Татьяна Павлова, также удивилась безразличию сыктывкарцев, которые просто проходили мимо нее.

- Было неприятно, что люди у нас слишком бездушны к таким проблемам и им все равно: обычная я хожу или побитая. У них даже не меняется выражение лица. Причем у всех, - рассказала модель. - Никто не обращал на нас внимания. Некоторые даже, ругались, если мы «мешали» им пройти на дороге.

Справка «КП-Коми»

Активистки требуют принятия закона о домашнем насилии, который бы: четко дал определение домашнему насилию и его видам, ввел охранные ордера, перевел все дела о насилии в сферу частно-публичного и публичного обвинения, то есть жертву стало бы защищать государство. Петицию можно подписать по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воркутинец, избивший четырехлетнюю дочь до комы, выплатит 1 млн рублей

Деньги взыщут в пользу ребенка (подробности)