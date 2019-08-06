С 98-летием республики жителей Коми поздравит «Хор Турецкого»

21 августа — в преддверии Дня Республики Коми — в центре Сыктывкара выступит известный коллектив «Хор Турецкого».

Мероприятие пройдет на Стефановской площади столицы Коми. Талантливый коллектив, который собирает полные стадионы по всей России, поздравит жителей республики с 98-летием.

Кстати, «Хор Турецкого» приезжал в Сыктывкар в 2016 году на 95-летие государственности Коми. Тогда лучшие голоса страны исполнили огромное количество известных песен, включая «Генералы песчаных карьеров» и кавер на песню группы «Кино» «Звезда по имени солнце».

Завершится праздничный концерт салютом, который стартует в 21:00 в Заречье, поэтому лучшей точкой обзора фейерверка станет Кировский парк.

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