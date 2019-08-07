В Едве мужчине пришлось спасаться бегством от волка

В Едва, где на днях произошла трагедия, волк снова вышел в поселок. Как рассказал «КП-Коми» глава поселения Николай Онищук, 35-летнему мужчине, который приехал в гости к маме, пришлось бегством спасаться от зверя. Инцидент произошел примерно в час ночи. Мужчина возвращался к себе домой, когда увидел, что возле соседнего дома стоит хищник.

- Скорее всего, это тот самый волк, который напал на девочку, - предположил Николай Онищук.

Мужчина забежал в подъезд ближайшего дома и начал шуметь, чтобы отпугнуть животное. Через какое-то время волк убежал.

Как добавил глава поселения, силами местных охотников, полицейских и сотрудников Росгвардии организованы дежурства.

- В 03:15 на железнодорожную станцию приходит поезд. Мы провожает местных жителей до станции и обратно, - дополнил Николай Онищук.

Несмотря на то, что Минприроды выдало разрешение на отстрел 10 волков и 3 медведей, поймать хищников пока не удалось. В лесу проходят облавы на зверей, но ситуация осложняется дождливой погодой, которая смывает все следы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комендантский час до решения проблемы: детский омбудсмен прокомментировала трагедию в Едве

14-летняя девочка не выжила после нападения дикого зверя (подробности)