2019-08-09T16:03:02+03:00
Общество

МЧС по Коми предупреждает население о заморозках

И дает рекомендации, как не потерять урожай и безопасно согреться
Алиса КОЗЛОВА
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В выходные в Коми придут заморозки. А на календаре еще лето.В выходные в Коми придут заморозки. А на календаре еще лето.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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МЧС по Коми объявил о приближении ночных заморозков. В период с 10 по 13 августа на территории Республики Коми в ночные часы местами ожидается понижение температуры воздуха 0...-2°С.

В этой связи главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению провести меры по защите садовых насаждений и огородных культур, особое внимание обратить на печное отопление:

- для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Одними из самых распространенных средств борьбы с заморозками в плодоносящих садах является дымление (окуривание), смачивание водой.

- для обогрева помещений используйте только бытовые электроприборы промышленного производства. Эксплуатируйте только исправную печь и соблюдайте при этом правила пожарной безопасности. Запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов. Нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время. Категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвления. В случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте.

- не перегружайте электрическую сеть.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112".

Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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