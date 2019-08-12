Сыктывкарские коммунальщики объяснили, зачем моют дороги в дождливую погоду

На днях в сети появился ролик, как сыктывкарские коммунальные службы моют городские дороги в дождливую погоду. Видео вызвало неоднозначную реакцию: кто-то осудил дорожников, а другие начали объяснять, зачем они это делают.

В группе МКП «Дорожное хозяйство» в "ВК" появилось объяснение, зачем проводить такие работы именно тогда, когда идет дождь.

Как выяснилось, в таких случаях сперва на дороги выезжают поливомоечные машины. Они струями воды вышибают пыль из пористого асфальтобетонного покрытия, смывают накопившийся на проезжей части дороги мусор в специальную (прилотковую) зону, где затем его механизированным способом собирают подметально-уборочные машины или вручную работники службы благоустройства.

Моют дорогу в дождь. Сыктывкар. Автор: Антон Вальтер.Неделю не прекращая льют дожди , а коммунальщики видимо отмывают бабло

Рабочая скорость поливомоечных машин составляет до 30 километров в час, а скорость подметально-уборочной машины – не более 7 километров в час. Поэтому при сухой и тем более жаркой погоде поверхность дороги быстро высыхает, и воздушные потоки от проезжающих машин выдувают мусор снова на проезжую часть. Происходит повторное загрязнение проезжей части и воздуха мелкодисперсной пылью.

Во время дождя асфальт загрязняется грунтом:

- с газонов, если уровень грунта на них выше уровня бортового камня или обочин;

- с колес транспортных средств, владельцы которых размещают свои транспортные средства на газонах или перевозят породу с нарушениями установленных правил (дорожно-строительная техника).

Если этот грунт не замыть и не убрать, при высыхании он въестся в асфальт. В последующем такую грязь достаточно сложно отмыть. А как известно: наличие на дороге мусора и грунтово-песчаных наносов приводит к снижению сцепных качеств дорожного покрытия и может стать причиной ДТП.

Таким образом, чтобы смыть грязь, необходимо сначала ее размочить. Во время дождя грязь, попавшая между зернами асфальта, раскисает, и поэтому ее легче смыть, чем в солнечную сухую погоду. И как результат - дороги быстрее становятся чище, а процесс помывки дорог во время дождя гораздо эффективнее и экономичнее.

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