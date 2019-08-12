2019-08-12T13:50:41+03:00
Общество

20% начинающих специалистов готовы уехать из Республики Коми

Аналитики HeadHunter проанализировали ситуацию на рынке труда для молодежи
Евгений Никитин
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Соискатели из профобласти «Начало карьеры, студенты» являются одной из самых многочисленных групп кандидатов на открытом рынке труда Коми.Соискатели из профобласти «Начало карьеры, студенты» являются одной из самых многочисленных групп кандидатов на открытом рынке труда Коми.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали ситуацию на рынке труда для молодых специалистов и выяснили ближайшие перспективы трудоустройства соискателей, начинающих карьеру в Республике Коми.

Соискатели из профобласти «Начало карьеры, студенты» являются одной из самых многочисленных групп кандидатов на открытом рынке труда Коми. Доля резюме начинающих специалистов и студентов на hh.ru в июне-июле составила 13% от общего количества всех открытых или обновленных жителями региона резюме. Учитывая подобную структуру предложения, в летний период в Коми на одну вакансию в сфере «Начало карьеры, студенты» на hh.ru в среднем приходилось 10 активных резюме. Данный показатель в два раза превышает норму на рынке труда, которая равна 5-6 резюме на одно предложение о работе.

Уровень конкуренции в профобласти «Начало карьеры, студенты» в июне-июле 2019 г. (количество активных резюме на одну вакансию)

Уровень конкуренции в профобласти «Начало карьеры, студенты» в июне-июле 2019 г. (количество активных резюме на одну вакансию)

- Многие студенты стараются совмещать учебу и работу, ищут возможности пройти стажировки в перспективных компаниях, начиная со 2-3 курса, чтобы к моменту окончания вуза или ссуза выйти на рынок труда готовым специалистом. Они, как правило, встречают меньше проблем с дальнейшим трудоустройством, особенно, если корректируют требования к величине зарплаты с учетом текущей рыночной ситуации, - комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу. – В зону риска попадают студенты последнего курса и выпускники без опыта работы, которые проигрывают конкуренцию за вакантные места в силу того, что не все компании сегодня готовы вкладывать деньги, время и силы в обучение молодых специалистов с нуля и долгое время ждать результатов. Важен не только определенный набор знаний и компетенций, но и гибкость подхода, способность быстро включиться в работу».

Интересно, что упоминания о стажировках встречалось всего в 3% вакансий, открытых в Коми с начала 2019 года. Большая часть из них была ориентирована на соискателей из профобластей «Начало карьеры, студенты» (91%), «Управление персоналом» (24%), «Административный персонал» и «Продажи» (по 11%), «Консультирование» (9%), «Транспорт, логистика» (7%) и «Банки, инвестиции, лизинг» (6%).

Если говорить о заработных платах, начинающие специалисты и студенты из Республики Коми в среднем рассчитывают на доход в размере 25 тыс. руб., на начальных позициях компании в среднем предлагают 28 тыс. рублей. Подобный разрыв во многом связан со спецификой предложений о работе из профобласти «Начало карьеры, студенты». Так, одни работодатели при публикации вакансий указывают так называемую зарплатную «вилку», а другие все же предъявляют определенные требования к опыту работы и навыкам кандидатов, что влияет на уровень заработных плат.

Если говорить о заработных платах, начинающие специалисты и студенты из Республики Коми в среднем рассчитывают на доход в размере 25 тыс. руб., на начальных позициях компании в среднем предлагают 28 тыс. рублей.

Если говорить о заработных платах, начинающие специалисты и студенты из Республики Коми в среднем рассчитывают на доход в размере 25 тыс. руб., на начальных позициях компании в среднем предлагают 28 тыс. рублей.

Кроме того, аналитики hh.ru проанализировали резюме начинающих специалистов и студентов из Коми, которые, в том числе, рассматривают варианты трудоустройства за пределами этого региона. Таковых набралось 20%. В основном соискатели готовы к переезду в Санкт-Петербург (9% от всех резюме в профобласти «Начало карьеры, студенты», в которых встречалось упоминание о возможной релокации в мае-июле 2019 г.), Москву (5%) и в другие регионы России (без указания конкретных – 7%). Больший интерес к релокации проявляют начинающие работники сферы производства, добычи сырья, продаж, ИТ-специалисты, административный персонал и специалисты по управлению персоналом.

Еще один интересный тренд среди молодого поколения сегодня – интерес к удаленному формату занятости. Так, 12% соискателей из Коми, разместивших резюме на hh.ru с мая по июль текущего года, готовы работать удаленно.

Сколько % соискателей из сферы «Начало карьеры, студенты» готовы работать удаленно (от общего количества резюме в данной сфере, открытых в мае-июле 2019 г.)

Сколько % соискателей из сферы «Начало карьеры, студенты» готовы работать удаленно (от общего количества резюме в данной сфере, открытых в мае-июле 2019 г.)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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