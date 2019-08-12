20% начинающих специалистов готовы уехать из Республики Коми

Аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали ситуацию на рынке труда для молодых специалистов и выяснили ближайшие перспективы трудоустройства соискателей, начинающих карьеру в Республике Коми.

Соискатели из профобласти «Начало карьеры, студенты» являются одной из самых многочисленных групп кандидатов на открытом рынке труда Коми. Доля резюме начинающих специалистов и студентов на hh.ru в июне-июле составила 13% от общего количества всех открытых или обновленных жителями региона резюме. Учитывая подобную структуру предложения, в летний период в Коми на одну вакансию в сфере «Начало карьеры, студенты» на hh.ru в среднем приходилось 10 активных резюме. Данный показатель в два раза превышает норму на рынке труда, которая равна 5-6 резюме на одно предложение о работе.

Уровень конкуренции в профобласти «Начало карьеры, студенты» в июне-июле 2019 г. (количество активных резюме на одну вакансию)

- Многие студенты стараются совмещать учебу и работу, ищут возможности пройти стажировки в перспективных компаниях, начиная со 2-3 курса, чтобы к моменту окончания вуза или ссуза выйти на рынок труда готовым специалистом. Они, как правило, встречают меньше проблем с дальнейшим трудоустройством, особенно, если корректируют требования к величине зарплаты с учетом текущей рыночной ситуации, - комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу. – В зону риска попадают студенты последнего курса и выпускники без опыта работы, которые проигрывают конкуренцию за вакантные места в силу того, что не все компании сегодня готовы вкладывать деньги, время и силы в обучение молодых специалистов с нуля и долгое время ждать результатов. Важен не только определенный набор знаний и компетенций, но и гибкость подхода, способность быстро включиться в работу».

Интересно, что упоминания о стажировках встречалось всего в 3% вакансий, открытых в Коми с начала 2019 года. Большая часть из них была ориентирована на соискателей из профобластей «Начало карьеры, студенты» (91%), «Управление персоналом» (24%), «Административный персонал» и «Продажи» (по 11%), «Консультирование» (9%), «Транспорт, логистика» (7%) и «Банки, инвестиции, лизинг» (6%).

Если говорить о заработных платах, начинающие специалисты и студенты из Республики Коми в среднем рассчитывают на доход в размере 25 тыс. руб., на начальных позициях компании в среднем предлагают 28 тыс. рублей. Подобный разрыв во многом связан со спецификой предложений о работе из профобласти «Начало карьеры, студенты». Так, одни работодатели при публикации вакансий указывают так называемую зарплатную «вилку», а другие все же предъявляют определенные требования к опыту работы и навыкам кандидатов, что влияет на уровень заработных плат.

Если говорить о заработных платах, начинающие специалисты и студенты из Республики Коми в среднем рассчитывают на доход в размере 25 тыс. руб., на начальных позициях компании в среднем предлагают 28 тыс. рублей.

Кроме того, аналитики hh.ru проанализировали резюме начинающих специалистов и студентов из Коми, которые, в том числе, рассматривают варианты трудоустройства за пределами этого региона. Таковых набралось 20%. В основном соискатели готовы к переезду в Санкт-Петербург (9% от всех резюме в профобласти «Начало карьеры, студенты», в которых встречалось упоминание о возможной релокации в мае-июле 2019 г.), Москву (5%) и в другие регионы России (без указания конкретных – 7%). Больший интерес к релокации проявляют начинающие работники сферы производства, добычи сырья, продаж, ИТ-специалисты, административный персонал и специалисты по управлению персоналом.

Еще один интересный тренд среди молодого поколения сегодня – интерес к удаленному формату занятости. Так, 12% соискателей из Коми, разместивших резюме на hh.ru с мая по июль текущего года, готовы работать удаленно.

Сколько % соискателей из сферы «Начало карьеры, студенты» готовы работать удаленно (от общего количества резюме в данной сфере, открытых в мае-июле 2019 г.)

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