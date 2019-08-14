Сюжет о школьнице-фермере из Коми, которая выиграла грант, показали на федеральном канале

«КП-Коми» уже писала про Алену Купэ из деревни Калининская Республики Коми, которая в 17 лет решила открыть свою ферму. В прошлом году девушка выиграла грант в размере 800 тысяч рублей на развитие хозяйства. За это время об успехе Алены узнали многие пользователи соцсетей, а теперь сюжет о ней показали на федеральном телевидении.

Фермерское хозяйство Купэ насчитывает 21 корову, семь телят и одного бычка.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Историю Алены рассказал телеканал «Мир 24». В ролике говорится, что грант девушка потратила на постройку телятника и покупку дорогой техники. Сейчас на ферме семьи Купэ 10 телят и 11 коров. Некоторым из них дали клички в честь средств массовой информации Коми, например, Юрган и Комсомолка. Теперь в стаде появится и теленок Мир. Девушка собирается поступать в вуз и стать агрономом или зоологом. После обучения Алена Купэ планирует вернуться домой, чтобы развивать ферму.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/725900" frameborder="0"></iframe> Алена Купэ из Коми выиграла 800 тысяч рублей на развитие фермерского дела.! другой источник

Напомним, не так давно Алена дала интервью в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда».

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