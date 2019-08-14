Сюжет о школьнице-фермере из Коми, которая выиграла грант, показали на федеральном канале
«КП-Коми» уже писала про Алену Купэ из деревни Калининская Республики Коми, которая в 17 лет решила открыть свою ферму. В прошлом году девушка выиграла грант в размере 800 тысяч рублей на развитие хозяйства. За это время об успехе Алены узнали многие пользователи соцсетей, а теперь сюжет о ней показали на федеральном телевидении.
Фермерское хозяйство Купэ насчитывает 21 корову, семь телят и одного бычка.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА
Историю Алены рассказал телеканал «Мир 24». В ролике говорится, что грант девушка потратила на постройку телятника и покупку дорогой техники. Сейчас на ферме семьи Купэ 10 телят и 11 коров. Некоторым из них дали клички в честь средств массовой информации Коми, например, Юрган и Комсомолка. Теперь в стаде появится и теленок Мир. Девушка собирается поступать в вуз и стать агрономом или зоологом. После обучения Алена Купэ планирует вернуться домой, чтобы развивать ферму.
Алена Купэ из Коми выиграла 800 тысяч рублей на развитие фермерского дела.! другой источник
Напомним, не так давно Алена дала интервью в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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ИСТОЧНИК KP.RU