Новая участница шоу «Пацанки» из Коми: «Я до сих пор боюсь своего папу»

В новом сезоне скандального шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» будет участвовать воркутинка Ирина Голощапова. Вчера в сети начали появляться визитки девушек, в которых они рассказывают о своей непростой судьбе.

Ролик для Ирины снимали в родной для нее Воркуте. Представляя участницу, организаторы отметили, что закон для нее не писан. Оказалось, что в 12 лет у воркутинки была первая судимость за ограбление ларька. Тогда же девушку закрыли в спецшколу на три года. Однако в жизни Ирины есть вещи пострашнее тюрьмы.

- У меня жесткие обиды на родителей. Я боюсь папу до сих пор. Он меня обижал, бил. Мне очень сложно показать свои слезы, - призналась Ирина Голощапова.

Пацанки 4, Ира.

Шоу "Пацанки" стартует 22 августа.

Напомним, что в прошлом сезоне шоу участвовала сыктывкарка Валерия Матвеева, которая запомнилась зрителям телеканала «Пятница» своей искренностью и запоминающейся внешностью.

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