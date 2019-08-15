2019-08-15T10:47:38+03:00
Общество

В Эжве иномарка сбила 57-летнего велосипедиста

Подозревают, что пострадавший был пьян
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото ГИБДД по КомиФото ГИБДД по Коми
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В Сыктывкаре 57-летнего велосипедиста сбил Opel Kombo. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом лодыжки. Пострадавшего проверят на алкоголь, сообщает ГИБДД по Коми.

ДТП произошло 14 августа в 19:45 на 14-м километре автодороге Сыктывкар-Эжва. Мужчина 1969 года рождения за рулем Opel Kombo ехал со стороны Сыктывкара в направлении улицы Весенней. Недалеко от поворота на Емваль он сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении по обочине и начал маневр перестроения на левую полосу.

57-летний велосипедист госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом левой лодыжки. Ему выписали направление на медицинское освидетельствование на алкоголь. Водитель Opel получил права в 2001 году. К административной ответственности за нарушение ПДД в течение года привлекался один раз.

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ВИДЕО опасного маневра (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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