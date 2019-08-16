РЖД выплатит более полумиллиона сыну жительницы Коми, которая погибла на Кубани

«РЖД» заплатит полмиллиона рублей сыну погибшей под поездом жительницы Печоры, а также будет его содержать до 23 лет, сообщает Верховный суд Коми.

Иск на «Российские железные дороги» подал сын-студент жительницы Печоры, погибшей в феврале 2018 года на станции Староминская Краснодарского края. Юноша просил «РЖД» возместить вред, который был нанесен ему в связи со смертью кормильца. По его мнению, транспортная компания должна ему выплатить и компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Исковые требования юноши железнодорожная корпорация не признала.

Суд изучил материалы дела, а также рассчитал среднемесячный заработок погибшей. Это позволило определить примерные выплаты, которые юноша получал от матери при жизни. В итоге, суд взыскал с ОАО «РЖД» в пользу юноши возмещение вреда из-за смерти кормильца в размере 58 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил взыскивать с транспортной компании в качестве возмещения вреда ежемесячно по 6 559 рублей до достижения сыном 23-х лет.

Не согласившись с размером компенсации, РЖД обратилось в Верховный суд с апелляционной жалобой. Транспортная компания указала, что размер компенсации, которую требует истец, не соответствует практике этой категории дел. Кроме того, РЖД указало, что погибшая пренебрегла правилами безопасности, двигаясь в опасной близости от поезда.

Но, в итоге, Верховный суд, внимательно изучив материалы дела, оставил решение суда первой инстанции без изменения — РЖД должно выплатить компенсацию за моральный вред юному печорцу, потерявшему маму. Суд постановил, что транспортная компания владеет источником повышенной опасности и несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью граждан независимо от вины, отказ в возмещении вреда не допускается.

Напомним, трагический случай произошел в феврале прошлого года на станции Староминская Краснодарского края, когда мужчина с женой и дочерью переходили железнодорожные пути. 36-летняя женщина не успела перебежать и попала под поезд. От полученных травм она скончалась. Семья возвращалась домой в Печору. По факту смерти женщины в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку в действиях машиниста и его помощника отсутствовал состав преступления.

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