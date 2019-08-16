Северный олень и валуны: какие впечатления привезли из Ижмы в Сыктывкар участники восьмого плэнера «Клюква»

Вчера в сыктывкарском Центре культурных инициатив «Югор» открылась выставка «Клюква. Ром». Её экспозицию создали участники восьмого пленэра визуальных искусств с одноименным названием. В этом году художники, фотографы и музыканты Коми исследовали цветовые оттенки Ижемского района. Результаты исследования оформились в джазовый мини-концерт, инсталляции-валуны и игрушечного оленя.

Куратор проекта Анжела РазмановаФото: Дарья ЮДИНА

Перед открытием выставки участники и куратор проекта Анжела Разманова рассказали о впечатлениях от экспедиции. Пасмурная погода и плохие дороги не помешали художникам и фотографам прочувствовать ижемский дух:

— Я довольно много путешествовала и могу сказать, что Ижма отличается от других русских деревень. Мне был интересен зодческий быт. В Ижме мы ходили смотреть старые дома, и мне было любопытно, как устроена их двухэтажная система. Я никогда подобного не видела. Сейчас я хочу пережить эти и другие впечатления, накопленные за путешествие, и потом вернуться в Коми, — рассказала студентка Школы Родченко Елизавета Вдовина.

Участники пленэра исследовали ижемскую культуру, характер и бытФото: Дарья ЮДИНА

Восьмая «Клюква» собрала художников, фотографов и музыкантов из разных регионов России: Московской и Ярославской областей, Республики Коми. Среди участников были как старожилы проекта, так и новички: в этом году на пленэр впервые приехали семейная пара художников из Визинги — Анна Партыка и Виталий Пунегов и фотограф и художник из Москвы Елизавета Вдовина.

В восьмой "Клюкве" участвовали фотографыФото: Дарья ЮДИНА

Участники пленэра отправились в Ижемский район, где посетили деревню Диюр, село Краснобор, деревню Вертеп, деревни Малое и Большое Галово, село Сизябск. Там они знакомились с характером ижемцев, природой края, архитектурой, бытом, национальными костюмами, песнями и танцами. После художники перенесли полученные ощущения в свои работы. Экспозиция получилась красочной во всех смыслах — не зря пленэр и выставка получили название «Клюква. Ром»:

— Коми слово «ром» мне давно нравится сложной трактовкой. Оно означает не буквально «цвет» или «цветной». Ром — это внутренняя энергия цвета, его оттенки, переливы. Даже в пасмурной погоде есть свечение «ром», — сказала Анжела Разманова.

На выставке было много работ, темой которых стал северный оленьФото: Дарья ЮДИНА

В экспозицию выставки вошли картины, инсталляции, фотографии. Особо бросались в глаза работы в разных техниках, связанные с северным оленем: игрушка, картины, инсталляция. Такая частотность связана с историей, которая произошла во время экспедиции:

— Во время пленэра мы никак не могли увидеть северного оленя и посетовали на это журналистам в краеведческом музее Ижмы. Когда перебрались в Сизябск, впервые за всю поездку увидели солнышко. Мы прогулялись до храма, узнали, что там будет молебен о прекращении дождя. Когда мы вышли на улицу, то внезапно выскочило нечто: гремя колокольчиком, мимо пронесся маленький олень. Местные мужики сказали: «Вот он, северный олень. Смотрите, только не фотографируйте».

Посетители изучали ижемскую версию буддистского молитвенного барабанаФото: Дарья ЮДИНА

Также в экспозицию вошли фотографии природы и жителей Ижмы. Так, одна из работ представляет собой перенесенный на полотно черно-белый снимок из семейного архива. Среди инсталляций есть любопытные работы с валунами, выполненными в смешанной технике и масками.

Посетителей особо притягивал объект, похожий на молитвенный барабан буддистов. По словам автора, если крутить его, то он может притянуть деньги в кошелек. Крутили ижемские "барабаны" гости выставки под джаз: открытие сопровождалось небольшим концертом от музыкантов из "Jazz do it". Они свои ощущения от пленэра записали в мелодиях.

Открытие сопровождалось джазовым концертомФото: Дарья ЮДИНА

Со всеми работами участников восьмого пленэра визуальных искусств «Клюква. Ром» можно познакомиться в Центре культурных инициатив «Югор». Выставка будет работать до 15 сентября.

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