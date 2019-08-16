2019-08-16T11:02:03+03:00
Звезды

Подруга воркутинской участницы шоу «Пацанки»: «На съемках ей приходится переступать через себя»

19-летняя Ирина Голощапова попала на известное реалити канала «Пятница»
Евгений Никитин
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Девушки знакомы уже больше семи летДевушки знакомы уже больше семи лет
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22 августа на телеканале «Пятница» стартует новый сезон шоу «Пацанки». Одной из участник проект станет 19-летняя воркутинка Ирина Голощапова. Пока что девушка не спешит общаться с прессой и рассказывать о себе. Известно, что в 12 лет у Ирина была первая судимость за ограбление ларька, а отец воркутинки иногда ее бил.

Некоторые подробности о новой участнике шоу «КП-Коми» рассказала ее подруга Анастасия Перелыгина. Девушки познакомились, когда Ирине было 12, а Анастасии 15 лет. Они сразу нашли общий язык и стали близко общаться.

- Уже тогда она отличалась от своих сверстниц, - вспоминает собеседница "Комсомолки". - Ее предавали, но она была очень хорошим человеком. Она сразу запала мне в душу.

Оказалось, что до этого года Ирина Голощапова даже не знала о существовании шоу «Пацанки». Ее подруга случайно рассказала ей про передачу и показала первую серию. После этого девушки решили в шутку отправить свои заявки для участия в новом сезоне. При этом Анастасия не сомневалась – ее подругу точно позовут на кастинг.

- Она харизматичный, сильный человек. Да еще с такой тяжелой судьбой! Год назад она закончила педучилище по направлению парикмахер. С того времени она ничем не занималась, не могла взять себя в руки. Надо было что-то с этим делать, - решила Анастасия.

Воркутинки уже и забыли про шоу, когда раздался звонок от продюсеров «Пацанок» с предложением, принять участие в телепередаче.

- Сначала мы подумали, что это шутка, а потом съемочная группа реалити приехала в Воркуту, чтобы снять промо-ролик для Ирины. Я сначала немного злилась, ведь придется отпустить лучшую подругу, но потом обрадовалась - ведь она хочет изменить свою жизнь и стать лучше.

В последний раз девушки созванивались три дня назад. Однако, по правилам шоу, Ирина не может сообщать подробности съемок.

- Я могу только сказать, что она очень эмоциональная и поэтому ей приходится там переступать через себя, - пояснила Анастасия Перелыгина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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