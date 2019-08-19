Дорога памяти. Сыктывкарцы пройдут крестным ходом по местам, где расстреливали политических заключенных

Крестный ход в память пострадавших за веру проходит в Сыктывкаре уже в 15 лет, рассказал «Комсомольской правде в Коми» секретарь Сыктывкарской и Воркутинской епархии, архимандрит Филипп.

- Проводится крестный ход в августе, потому что именно в этом месяце в 1937 году было наибольшее количество репрессий на территории Коми. Крестный ход в память пострадавших за веру мы устраиваем в последнее воскресенье августа, в этом году оно выпало на 25 августа, - рассказал архимандрит Филипп.

Маршрут начинается от Кочпона, где находится сооруженная в память погибших в годы репрессий часовня. Закончится путь в Нижнем Чове у часовни, которую построили на месте пересыльного пункта. В этом местечке расстреливали политических заключенных. «Маршрут выбран не случайно, он символичен», - говорит архимандрит Филипп

- За месяц до крестного хода мы уведомляем о готовящемся мероприятии администрацию столицы Коми. После получения официального разрешения согласовываем маршрут с ГИБДД, МЧС, скорой помощью, то есть со структурами, участвующими в обеспечении безопасности. Кроме того, традиционно крестный ход сопровождает казачество, - отметил собеседник «КП».

Участники крестного хода будут двигаться по тротуарам и пешеходным зонам по городу, а за городом безопасность верующих будут обеспечивать экстренные службы.

Где и когда: Крестный ход пройдет 25 августа с 10.00 до 16.20. Начнется шествие от Свято-Казанского храма (м. Кочпон, ул. Набережная, 10). Завершится в храме Рождества Христова п. Нижний Чов, ул. Рейдовая, д. 7, где пройдет поминальная трапеза.

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