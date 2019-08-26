«Темные аллеи-2019» в Сыктывкаре: рок-концерт и лекция о рейве

В последний день августа сыктывкарцы встретятся в «Темных аллеях» с современным искусством и рок-музыкой. Афиша юбилейного фестиваля обещает интересную программу.

В этом году темой «Темных аллей» станет творчество Казимира Малевича автора «Черного квадрата». Этот факт, а также то, что фестиваль пройдет в рамках биеннале современного искусства, определил настроение акции.

Шумным гвоздем программы станет рок-концерт, на котором соберутся команды не только из Коми, но и из других регионов России. Из Череповца приедет культовый пост-панк/рейв коллектив «Капитан ненавидит Море», который покажет программу релиза «Убей». А группа «Daydream fligths» презентует целый альбом. От Сыктывкара выступят «Lauxnos» и дрим-поп команда «Один на кухне». Также впервые в столице Коми сыграют кировские ребята из «SIOM»: их репертуар инструментальный пост-рок.

На фестивале, посвященному Казимиру Малевичу, не обойтись без его площадок. Одну из них отдадут под программу от виртуального филиала «Русского музея», в рамках которой покажут фильм «Казимир Малевич. Преображение». Также авангардисту будет посвящен квест, который будет частично проводиться через мобильное приложение.

Дополнят атмосферу лекции: Анна Мишуринская расскажет о связи рейв-культуры и русского авангарда, а на видеолекции Надежды Беляевой можно будет узнать, почему «Черный квадрат» такой дорогой. Также на «Темных аллеях» проведут мастер-классы по мультипликации и флюид арту. Кроме того, в программу юбилейного фестиваля включены театральные представления, оригинальные инсталляции, граффити-площадка и многое другое.

Юбилейные «Темные аллеи» пройдут 31 августа в Национальной галерее Республики Коми. Начало — в 16 часов.

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