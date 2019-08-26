2019-08-26T15:43:48+03:00
Общество

«Темные аллеи-2019» в Сыктывкаре: рок-концерт и лекция о рейве

Какие сюрпризы приготовили организаторы для горожан
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
"Темные аллеи" пройдут в Сыктывкаре в пятый раз"Темные аллеи" пройдут в Сыктывкаре в пятый раз
Изменить размер текста:

В последний день августа сыктывкарцы встретятся в «Темных аллеях» с современным искусством и рок-музыкой. Афиша юбилейного фестиваля обещает интересную программу.

В этом году темой «Темных аллей» станет творчество Казимира Малевича автора «Черного квадрата». Этот факт, а также то, что фестиваль пройдет в рамках биеннале современного искусства, определил настроение акции.

Шумным гвоздем программы станет рок-концерт, на котором соберутся команды не только из Коми, но и из других регионов России. Из Череповца приедет культовый пост-панк/рейв коллектив «Капитан ненавидит Море», который покажет программу релиза «Убей». А группа «Daydream fligths» презентует целый альбом. От Сыктывкара выступят «Lauxnos» и дрим-поп команда «Один на кухне». Также впервые в столице Коми сыграют кировские ребята из «SIOM»: их репертуар инструментальный пост-рок.

На фестивале, посвященному Казимиру Малевичу, не обойтись без его площадок. Одну из них отдадут под программу от виртуального филиала «Русского музея», в рамках которой покажут фильм «Казимир Малевич. Преображение». Также авангардисту будет посвящен квест, который будет частично проводиться через мобильное приложение.

Дополнят атмосферу лекции: Анна Мишуринская расскажет о связи рейв-культуры и русского авангарда, а на видеолекции Надежды Беляевой можно будет узнать, почему «Черный квадрат» такой дорогой. Также на «Темных аллеях» проведут мастер-классы по мультипликации и флюид арту. Кроме того, в программу юбилейного фестиваля включены театральные представления, оригинальные инсталляции, граффити-площадка и многое другое.

Юбилейные «Темные аллеи» пройдут 31 августа в Национальной галерее Республики Коми. Начало — в 16 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Северный олень и валуны: какие впечатления привезли из Ижмы в Сыктывкар участники восьмого плэнера «Клюква»

В «Юг ре» открылась выставка «Клюква. Р м» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Усинские села получили к юбилеям подарки от ЛУКОЙЛ-Коми
Внука экс-главы Коми нашли мертвым в подмосковном коттедже
Приставы добились установки пандуса для сыктывкарского инвалида
В Коми нанесли разметку на дырявую дорогу
В Троицко-Печорске росгвардейцы застрелили медведя
Пропавшую на выходных сыктывкарку нашли
Под Ухтой мама-инвалид не выжила после смерти сына
В Коми у пассажира поезда изъяли двух краснокнижных птиц
Последняя неделя августа в Коми будет холодной
СК проводит проверку по факту смертельного ДТП в Койгородском районе
В Усть-Куломском районе подросток пытался купить станок и лишился денег
В Сыктывкаре подожгли хозпостройку: ее тушили больше двух часов
В Койгородском районе трактор насмерть сбил человека
Молодая сыктывкарка пыталась украсть креветки, конфеты и дезодорант
В Сыктывкаре женщина спрыгнула с моста и выжила
В Сыктывкаре анестезиолога обвиняют в смерти пациента
Биатлонистка из Коми пропускает гонку на чемпионате мира из-за поздно поданной заявки
Осень на носу: на выходных в Коми похолодает
Доверчивых сыктывкарок продолжают обманывать интернет-аферисты
Первый в Коми центр паллиативной помощи откроется в Сыктывкаре уже осенью