2019-08-17T19:23:03+03:00
Общество

«Сыр-Кон 2019» в Сыктывкаре: могучие воины, хрупкие феи и принцессы

Фестиваль поп-культуры впервые прошел на открытом воздухе
Ольга СОЛОВЕЙ
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Граф Сиэль из анимэ "Темный дворецкий"Граф Сиэль из анимэ "Темный дворецкий"Фото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Жарким летним днем в ботанический сад СГУ им. Питирима Сорокина пришло столько молодежи, сколько не бывает во время студенческих будней. Именно здесь в этом году прошел пятый фестиваль популярной культуры «Сыр-Кон». Любители фэнтези, комиксов, анимэ, настольных и компьютерных игр собрались вместе, чтобы повеселиться и узнать, кто же среди них является лучшим косплеером (человеком, который пародирует любимого персонажа, переодеваясь в костюм – прим.)

Профи могут сделать образ за неделю, но чаще всего они готовятся целый год. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Профи могут сделать образ за неделю, но чаще всего они готовятся целый год.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Посетители «Сыр-Кона-2019» разделились на два лагеря: одна часть облюбовала огромный шатер, в котором можно было поиграть в настольные игры, а другая расположилась возле сцены, где проходило косплей-дефиле и выступали музыкальные группы.

Организатор фестиваля Прокопий Уляшов отметил, что они уже давно хотели провести его на открытом воздухе. Идею удалось реализовать в этом году.

- Не так давно мы узнали про эту площадку. Я думаю, что подобные места у нас в черте города найти сложно. Также нам повезло, что сегодня не пошел дождь, - отметил Прокопий.

Сыр-Кон-2019.Ольга СОЛОВЕЙ

На фестивале можно было поиграть в настольные игры. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

На фестивале можно было поиграть в настольные игры.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Гуляя по Ботаническому саду, гости «Сыр-Кона» могли приобрести сувенирную продукцию, получить на память собственный портрет, сфотографироваться с косплеерами, которые с удовольствием позировали для селфи. Кстати, среди них были как завсегдатаи «Сыр-Кона», так и новички.

Алена Пышенская приехала в Сыктывкар из Ухты. Для фестиваля она выбрала образ принцессы Серенити из анимэ «Сейлор Мун», костюм которой готовился полгода.

- В «Сыр-Коне» я участвую в первый раз. Но у нас в Ухте также проходят подобные фестивали и мы целой командой организаторов приехали в Сыктывкар перенимать опыт, - рассказала Алена.

Принцесса Серенити из Ухты Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Принцесса Серенити из УхтыФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Молодая косплеерша из Сыктывкара по прозвищу Крошка Мю уже в третий раз пришла на поп-фестиваль. На этот раз она перевоплотилась в фею Тинкербелл из мультфильма «Питер Пен».

- Участвую в третий раз, но косплей делаю уже во второй. В прошлый раз я была Леди Баг из мультфильма «Леди Баг и Супер-кот», - вспомнила девушка. - На создание образа у каждого уходит разное время. Профессионалы могут сделать все за неделю, а некоторые готовятся к фестивалю целый год. Но бывают и форс-мажоры, когда, например, детали ломаются. Это тоже нужно предусмотреть и все тщательно зафиксировать.

Молодая косплеерша из Сыктывкара по прозвищу Крошка Мю уже в третий раз пришла на поп-фестиваль. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Молодая косплеерша из Сыктывкара по прозвищу Крошка Мю уже в третий раз пришла на поп-фестиваль.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Кульминацией фестиваля стало косплей-дефиле, которое проходило в двух номинациях: одиночное и парное. В этом году на него заявились 40 участников. Их оценивало профессиональное жюри, которое могло после выступления каждого подойти и поближе оценить детали костюмов. Косплеерам нужно было не только продемонстрировать свой наряд, но и проявить актерские таланты и показать характер своего персонажа.

Одним из самых запоминающихся образов стал воин Хаоса из настольной и компьютерной игры Warhammer Fantasy Battle. Сыктывкарий косплеер Александр по прозвищу Ликан Ликаныч впервые участвует в «Сыр-Коне», но пришел на него во всеоружии.

Сыр-Кон-2019. Косплей-дефиле..Ольга СОЛОВЕЙ

Одним из самых запоминающихся образов стал воин Хаоса из настольной и компьютерной игры Warhammer Fantasy Battle. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Одним из самых запоминающихся образов стал воин Хаоса из настольной и компьютерной игры Warhammer Fantasy Battle.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

- У меня уже был костюм для полигонной ролевой игры по Врхаммеру, которая каждый год проходит в Москве. Я уже пять лет туда езжу, но в этот раз не получилось. Это масштабное событие. Игра длится по 3-4 дня, на нее приезжают 1500 человек со всего мира. Причем это люди абсолютно разные по роду своих профессий. Я там даже депутатов видел, - признался Александр. – Я просто дополнил свой костюм различными деталями.

Каждого участника спрашивали, почему он выбрал именно такой образ для сегодняшнего выступления.

- Я была на «Сыр-Коне-2018». Косплеееры - чудесные люди и очень меня вдохновили, - отметила девушка по прозвищу Лекси, которая предстала в образе персонажа анимэ «Темный дворецкий».

На "Сыр-Кон" заглянули тамплиеры. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

На "Сыр-Кон" заглянули тамплиеры.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Отметим, что в беседе с корреспондентом «КП-Коми» организатор фестиваля Прокопий Уляшов, которого пригласили работать на студию «Союзмультфильм» не стал комментировать возможность проведения фестиваля в следующем году.

Гуляя по Ботаническому саду, гости «Сыр-Кона» могли приобрести сувенирную продукцию, получить на память собственный портрет, сфотографироваться с косплеерами, которые с удовольствием позировали для селфи. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Гуляя по Ботаническому саду, гости «Сыр-Кона» могли приобрести сувенирную продукцию, получить на память собственный портрет, сфотографироваться с косплеерами, которые с удовольствием позировали для селфи.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре прошел "Сыр-Кон-2019" Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре прошел "Сыр-Кон-2019"Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре прошел "Сыр-Кон-2019" Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре прошел "Сыр-Кон-2019"Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

На фестиваль заглянули персонажи "Игры престолов" Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

На фестиваль заглянули персонажи "Игры престолов"Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Член жюри по прозвищу Сова Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Член жюри по прозвищу СоваФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Кульминацией фестиваля стало косплей-дефиле, которое проходило в двух номинациях: одиночное и парное. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Кульминацией фестиваля стало косплей-дефиле, которое проходило в двух номинациях: одиночное и парное.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

На фестивале было много персонажей из анимэ Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

На фестивале было много персонажей из анимэФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Каждого участника спрашивали, почему он выбрал именно такой образ для сегодняшнего выступления. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Каждого участника спрашивали, почему он выбрал именно такой образ для сегодняшнего выступления.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Гаечка из мультфильма "Чип и Дейл" Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Гаечка из мультфильма "Чип и Дейл"Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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