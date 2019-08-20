2019-08-20T09:40:16+03:00
Общество

В одном из микрорайонов Сыктывкара может появиться новый детский сад

Цена строительства – 217 млн рублей
Евгений Никитин
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Новый детский сад появится в ЭжвеНовый детский сад появится в ЭжвеФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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19 августа на сайте госзакупок Центр обеспечения организации и проведения торгов разместил аукцион на строительство детского сада в 3А микрорайоне Эжвы.

Заявки от компаний принимаются по 28 августа, в тот же день подведут итоги конкурса, сообщает ИА «БНК». Начальная цена контракта — 217 млн 188 тыс. рублей. Сумма распределена по годам: в 2019-м подрядчику готовы перечислить 74,7 млн, на следующий год — 142,4 млн. Завершить строительство необходимо до 31 августа 2020 года.

Согласно техническому заданию, здание детского сада будет трехэтажным, включая техническое подполье, общей площадью 5,7 тыс. квадратных метров. В нем будет 12 групп, в том числе ясельные. Всего садик будут посещать 270 детей в возрасте до семи лет, 120 мест предназначены для детей до трех лет.

В Сыктывкаре работает 70 садиков и одна прогимназия, которые посещают 20,4 тыс. человек, то есть 96,1% от общего числа детей в возрасте от одного года до семи лет. В 2018 году было введено дополнительно 220 мест: 170 за счет перепрофилирования девяти групп в семи детсадах и 50 мест за счет выкупа помещений для размещения детей. До 230 увеличилось число детей, которые ходят в частные садики.

В 2019 году администрация города намеревалась продолжить практику с выкупом помещений для открытия в них групп. Таким образом планируется разместить 50 детей, а благодаря переоборудованию помещений в учреждений — еще 90 мест.

Сократить очередь собираются и за счет строительства новых учреждений — в Эжвинском районе и в микрорайоне Кочпон-Чит.

Всего до 2025 года за счет строительства садиков, выкупа и переоборудования помещений планируется дополнительно ввести как минимум 720 мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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