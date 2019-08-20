Сыктывкарские росгвардейцы рассказали, как спасли тонущую девушку

В Сыктывкаре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли девочку, тонувшую в реке Сысола. Сержант Демид Пахомов и старший сержант Роман Зиновьев услышали женский крик и кинулись на помощь. Они рассказали «КП в Коми», как спасли подростка.

Минувшее воскресенье, 18 августа, выделилось на фоне аномально холодного лета — было тепло и солнечно. Мечтающие позагорать горожане хлынули на уже закрытый городской пляж. Среди них была и 16-летняя Татьяна. Девушка плескалась в воде недалеко от берега. Течение чуть снесло ее в сторону, и подросток, потеряв опору, стал тонуть. Истошный крик о помощи слышали все отдыхающие на берегу.

По счастливой случайности именно в это время - около семи часов вечера - район недалеко от пляжа патрулировали сотрудники Росгвардии Демид Пахомов и Роман Зиновьев. Они услышали крик, выбежали на берег, увидели тонущего в воде подростка.

- Я оказался ближе к берегу. Скинул берцы, прыгнул в воду. Я не помню, было ли мне тяжело или легко. В тот момент я не чувствовал ни усталости, ни холода. Просто плыл, зная, что надо девушку спасать, - рассказывает сержант Демид Пахомов.

В считанные минуты он подплыл к тонущей, подхватил ее, попросил не паниковать и успокоиться, и начал двигаться к берегу. Но девушка продолжала барахтаться и кричать: сперва она не понимала, что ее спасают. Подросток затихла, когда увидела берег и поняла, что самое страшное позади.

Очевидец происшествия Елена Меньшуткина подтвердила, что полицейскому действительно было сложно вытянуть подростка из воды. «Девушка была крупная, она от страха схватила спасателя за шею и чуть не утянула его на дно».

Момент спасения попал в объектив сыктывкарки Елены Меньшуткиной

Старший сержант Роман Зиновьев помог напарнику вытянуть подростка на берег. Машина скорой помощи, которую вызвали росгвардейцы, уже прибыла на место происшествия. Медики укутали девушку, кто-то из отдыхающих протянул спасенной кружку горячего кофе. Она чуть пришла в себя после перенесенного шока и стала безостановочно благодарить спасителей, которым обязана вторым днем рождения. После машина скорой помощи увезла ее домой — к родителям.

Кстати, Демид не в первый раз спасает человека на воде. Когда парню было 15 лет, он вытянул из реки тонущего 13-летнего брата. Но героем полицейский себя не считает:

- Каждый уважающий себя мужчина поступил бы точно так же на моем месте. Это обязанность взрослого человека — приходить на помощь, - отметил Демид.

Росгвардейцы, оказавшись в нужное время в нужном месте, спасли человекаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Скорее всего, 29 октября — в День вневедомственной охраны Росгвардии — скромным полицейским вручат награды за спасение утопающих. Сейчас для этого собирают документы, которые отправят в головное управление МЧС России.

Кстати, это уже не первый случай, когда росгвардейцы спасают детей на воде. Год назад - 1 мая 2018 года недалеко от сыктывкарского Кировского парка сержант Артур Альборов вытянул из ледяной воды потерявшую сознание 13-летнюю девочку. Ей оказали первую помощь — сделали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Благодаря этому ребенок пришел в себя и стал дышать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейский, спасавший людей на трассе Оренбург-Орск, отказался от денег

Данила Максудов спас людей во время бурана на трассе, сам после этого попал в больницу (подробности).