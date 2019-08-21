2019-08-21T09:41:11+03:00
Происшествия

В пригороде Сыктывкара искали бомбу

Сообщение о взрывном устройстве не подтвердилось
Ольга СОЛОВЕЙ
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Проводится проверка.Проводится проверка.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Вчера вечером в поселке Краснозатонский искали бомбу. В районе шести часов вечера к дому №48 по улице Ломоносова приехала полиция, пожарные и сотрудники скорой помощи. Здание оцепили. О взрывном устройстве сообщила местная жительница.

Как рассказали «КП-Коми» в пресс-службе МВД по Республике Коми, информация о бомбе не подтвердилась. Оказалось, что женщине, которая связалась с полицией, позвонили с неизвестного номера и сообщили о взрывном устройстве. В данный момент организована проверка по данному инциденту. Случай может расцениваться как заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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