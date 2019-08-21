В пригороде Сыктывкара искали бомбу

Вчера вечером в поселке Краснозатонский искали бомбу. В районе шести часов вечера к дому №48 по улице Ломоносова приехала полиция, пожарные и сотрудники скорой помощи. Здание оцепили. О взрывном устройстве сообщила местная жительница.

Как рассказали «КП-Коми» в пресс-службе МВД по Республике Коми, информация о бомбе не подтвердилась. Оказалось, что женщине, которая связалась с полицией, позвонили с неизвестного номера и сообщили о взрывном устройстве. В данный момент организована проверка по данному инциденту. Случай может расцениваться как заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В МВД Коми сообщили, что грозит за ложное сообщение о терроризме Из-за лже-сообщений сегодня в Сыктывкаре эвакуировали несколько школ (подробнее)